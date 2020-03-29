"Maçlar ertelenmeseydi sahaya çıkmayacaktık"

Sarı kırmızılı futbolcu, “Oyuncular ve teknik heyet bir araya gelerek sahaya çıkmamaya karar vermiştik. Çünkü ligler ertelenmemişti. Böyle devam edeceğini düşünüyorduk” dedi.

GALATASARAY’ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, ülkesi basınına yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle Süper Lig’de maçlar ertelenmeseydi, sahaya çıkmama kararı aldıklarını söyledi. “Türkiye’de liglerin ertelenmesi biraz zaman aldı. Beşiktaş ile oynadığımız

derbiye kadar maçlar oynandı. Pazar günü maçımız vardı” diyen tecrübeli futbolcu, şöyle devam etti: “Oyuncular ve teknik heyet bir araya gelerek sahaya çıkmamaya karar vermiştik”

‘Sözleşmem devam ediyor'

”LİGLER ertelenmemişti ve böyle gideceğini düşünüyorduk. Neden oynuyorduk bu durumda? Ertelenmeseydi sahaya çıkmayacaktık. Şu anda Türkiye’den ayrılmak gibi bir seçeneğim yok. Fransa’da arkadaşlarım var ve onlar kulübün kendilerine Brezilya’ya dönmek ve Fransa’da kalmak

arasında istedikleri tercihi yapma şansını verdiğini söylüyor. Ancak şu anda Türkiye’de de ligler ertelendi ve durum belirsiz. Brezilya’ya dönmek gibi bir şansım yok. Temmuz’a kadar sözleşmem var. Tanrıya şükürler olsun ki, finansal durum iyi ve benim için öncelikli faktör paradan ziyade yaşamak için bir yer.”