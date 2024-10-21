Machester United'da Fenerbahçe maçı öncesi 7 yıldız kadro dışı

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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Manchester United'da sakat oyuncuların durumları belli oldu.
Manchester United'da sakatlıkları devam eden Kobbie Mainoo, Harry Maguire, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Leny Yoro ve Toby Collyer maçta forma giyemeyecek.
Son oynanan Brentford maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan alınan Matthijs de Ligt ise Fenerbahçe maçında sahada yer alabilecek.
Manchester United'ın Kaptanı Bruno Fernandes ise kırmızı kart cezası sebebiyle sarı lacivertlilere karşı forma giyemeyecek.