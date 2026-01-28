Maccabi Tel Aviv’den Ergin Ataman açıklaması! 'Sahadaki atmosfer sportmenceydi'

Haberin Devamı

Maccabi Tel Aviv CEO'su Avi Ben Tal, İsrailli taraftarların Ergin Ataman'a davranışları hakkında açıklama yaptı.

BasketNews'e yapılan açıklama şu şekilde:

"Maccabi Tel Aviv Basketbol Kulübü, 1932 yılında kurulmuş saygın bir kulüptür. Kulüp, geleneği ve her zaman takımı desteklemeyi bilen, sporcu ruhuna uygun ve saygılı davranışlarıyla tanınan taraftarlarıyla ünlüdür.

Maccabi Tel Aviv, başantrenör Ergin Ataman'ın kendini güvende hissetmesi ve başantrenör olarak görevini yerine getirebilmesi için gerekli her şeyi yaptı.

Maç boyunca, sahadaki atmosfer sportmenceydi. Yedek kulübesinin arkasına bir bariyer kuruldu.

Ayrıca, tribünlerin ilk sırasına beş güvenlik görevlisi, yedek kulübesinin arkasındaki sahaya beş güvenlik görevlisi yerleştirildi ve Ataman'ın gittiği her yere iki kişisel koruma görevlisi tahsis edildi. Bu, maç öncesi, devre arası ve maç sonunda Ataman'ın koçlar odasında olduğu sırada odanın dışında beklemek de dahil olmak üzereydi.

Gerçekleri doğru bir şekilde açıklığa kavuşturmak ve sunmak önemlidir. Ergin Ataman hiçbir zaman tehlike altında olmadı ve kimse onu tehdit etmedi. Maç sırasında kendisine yöneltilen küfürler, onun Türk olması veya benzeri bir şeyden kaynaklanmıyordu, geçmişte yaptığı açıklamalardan kaynaklanıyordu.

Sözlü hakaretleri kınıyoruz, ancak bunun burada bittiğini vurgulamak da önemlidir. Bunun dışında, başantrenörle ilgili olağandışı bir olay yaşanmadı.

Birçok Maccabi taraftarı, Türk Milli Takımı’nın çok sevilen oyuncuları Ömer Yurtseven ve Cedi Osman'ı sıcak bir şekilde karşıladı ve hatta onlarla fotoğraf çektirdi.

Bizim salonumuzdaki taraftarlar, basketbol profesyonellerini takdir etmeyi ve Tel Aviv'e geldiklerinde onlara saygı duymayı bilirler.

Ataman, provokasyonlar yaratan bir antrenördür ve Tel Aviv'de ona karşı gösterilen tepki, onun bir provokatör olması nedeniyledir. Maalesef, bu Ataman'ın maçtan sonra şikayetlerin ardından provokasyonlara karıştığı ilk olay ve ilk salon değildir."

