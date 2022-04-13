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Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko maçı, ekran başından canlı olarak izlenebilecek. THY Avrupa Ligi normal sezonunda erteleme maçı kapsamında oynanacak mücadele, iki takımın kariyerindeki 19'uncu mücadelesi olacak. Peki, Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

MACCABİ TEL AVİV FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi Normal Sezon erteleme mücadelesinde Maccabi Tel Aviv, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 13 Nisan Çarşamba günü saat 19.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.