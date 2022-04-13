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Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Maccabi#Fenerbahçe
Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko maçı, basketbol severler tarafından yakından takip edilecek. İsrail ekibi Maccabi ile daha önce 18 kez karşılaşan Fenerbahçe Beko, bu karşılaşmalardan 11 kez galibiyet elde etti. Peki, heyecan dolu geçmesi beklenen Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

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Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko maçı, ekran başından canlı olarak izlenebilecek. THY Avrupa Ligi normal sezonunda erteleme maçı kapsamında oynanacak mücadele, iki takımın kariyerindeki 19'uncu mücadelesi olacak. Peki, Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

MACCABİ TEL AVİV FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi Normal Sezon erteleme mücadelesinde Maccabi Tel Aviv, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 13 Nisan Çarşamba günü saat 19.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.

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#Maccabi#Fenerbahçe

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