Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes maçı ne zaman? Erteleme kararı alındı!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes maçı ertelendi. Pandemi dönemi uygulanan protokollere göre ligde her maç en fazla üç kez ertelenebiliyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde İsrail hükümetinin aldığı uçuş kısıtlamaları nedeniyle karşılaşmanın başka bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

THY Avrupa Ligi yetkilileri, iki kulübün temsilcileriyle yapacakları görüşmenin ardından karşılaşmanın oynanacağı tarihi ve yeri belirleyecek.

Ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.