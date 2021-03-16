Maccabi Tel Aviv Anadolu Efes basket maçı ile potada heyecan devam ediyor. Ligin dördüncü sırasında mücadele eden Anadolu Efes, bu mücadeleden galip ayrılması halinde Milano ile ikinci sırayı paylaşacak. Peki, Maccabi Tel Aviv Anadolu Efes basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

MACCABİ TEL AVİV ANADOLU EFES BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi'nin 29'uncu hafta mücadelesinde Maccabi Tel Aviv, temsilcimiz Anadolu Efes'i konuk edecek. 16 Mart Salı günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.

THY Avrupa Ligi'nde oynadığı son 7 karşılaşmayı kazanan lacivert-beyazlılar, 18 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor.



Ev sahibi ekip ise 11 galibiyet ve 16 mağlubiyetle 14. basamakta yer alıyor.



İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 91-89 kazanmıştı.



AVRUPA'DA 715. RANDEVU



Anadolu Efes, Maccabi Playtika karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 715. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 714 karşılaşmada 406 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.



Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 467. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 466 karşılaşmada 249 galibiyet aldı, 217 kez salondan mağlup ayrıldı.

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