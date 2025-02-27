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Maccabi Tel Aviv 94-76 Fenerbahçe Beko (Euroleague maçı)

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#Maccabi Playtika#Fenerbahçe Beko#THY Euroleague
Maccabi Tel Aviv 94-76 Fenerbahçe Beko (Euroleague maçı)
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 01:09

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 27. haftasında deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e 94-76 mağlup oldu.

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Euroleague'in 27. haftasında Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv ile deplasmanda karşılaştı.

Mücadeleyi Fenerbahçe 94-76 kaybetti ve 9. yenilgisini aldı.

Sırbistan'ın Belgrad kentindeki Aleksandar Nikolic Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini Maccabi Playtika, 25-21 önde tamamladı. Fenerbahçe Beko, ikinci çeyrekte oyun üstünlüğünü eline almasının ardından soyunma odasına 46-41 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte boyalı alanda bulduğu sayılarla yeniden öne geçen Maccabi Playtika, son periyoda 72-63 önde girdi. Final periyodunda dış atışlardan isabet bulmakta zorlanan Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika'ya 94-76 yenildi.

Bu sonuçla, bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 9. kez sahadan mağlup ayrıldı. Maccabi Playtika ise 7. kez galip geldi.

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#Maccabi Playtika#Fenerbahçe Beko#THY Euroleague

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