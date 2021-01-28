Maccabi Playtika Tel Aviv - Anadolu Efes maçı iptal mi edildi? İşte yapılan resmi açıklama
Maccabi Playtika Tel Aviv - Anadolu Efes arasında bu akşam oynanacak EuroLeague karşılaşmasının çıkan seyahat izni problemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Anadolu Efes Kulübü resmi internet sitesinden konu hakkında açıklamada bulurken, mücadelenin ileri bir tarihte oynanacağı açıklandı
THY Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes maçı, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde İsrail hükümetinin aldığı uçuş kısıtlamaları nedeniyle başka bir tarihe ertelendi.Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde İsrail hükümetinin aldığı uçuş kısıtlamaları nedeniyle karşılaşmanın başka bir tarihe ertelendiği kaydedildi.
Anadolu Efes Kulübü tarafından yapılan açıklama;
İsrail’in Tel Aviv kentinde 28 Ocak 2021 Perşembe günü oynanması planlanan Maccabi Playtika Tel Aviv – Anadolu Efes karşılaşması, kulübümüz için gerekli seyahat izinlerinin alınamaması nedeniyle EuroLeague tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Turkish Airlines EuroLeague’in 23. haftasında oynanması gereken karşılaşmanın yeni tarihi, EuroLeague Yönetimi tarafından ilerleyen günlerde açıklanacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
Anadolu Efes Spor Kulübü
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle