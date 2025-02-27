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Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Maccabi Playtika#Fenerbahçe Beko#THY Euroleague
Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 12:06

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 27. hafta maçında Maccabi Playtika ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertli ekip çıktığı son maçta Real Madrid'i 78-67 mağlup etti ve ligde bir maç bulunuyor. Temsilcimiz 25 maçta 17 galibiyet, 8 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor. Rakip takım ise 6 galibiyet, 20 mağlubiyet ile 17. sırada bulunuyor. Ligde karşı karşıya geldikleri son müsabakada Fenerbahçe, Maccabi Playtika'yı 84-82 mağlup etmişti. Peki Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika’ya konuk oluyor. Sarı lacivertli ekip rakibiyle bugüne dek EuroLeague’de 22 kez karşılaştı ve bu maçlarda 12 galibiyet elde etti. Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin’in sakatlığı bulunuyor. İşte Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın bilgisi...

MACCABİ PLAYTİKA FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Maccabi Playtika ve Fenerbahçe Beko karşılaşması bugün (27 Şubat Perşembe) TSİ 23.00’da başlayacak.

Aleksandar Nikolic Salonu’nda oynanacak mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Karşılaşmayı Emilio Perez, Uros Nikolic, Steve Bittner hakem üçlüsü yönetecek.

 

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#Maccabi Playtika#Fenerbahçe Beko#THY Euroleague

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