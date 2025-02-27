Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika’ya konuk oluyor. Sarı lacivertli ekip rakibiyle bugüne dek EuroLeague’de 22 kez karşılaştı ve bu maçlarda 12 galibiyet elde etti. Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin’in sakatlığı bulunuyor. İşte Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın bilgisi...

MACCABİ PLAYTİKA FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Maccabi Playtika ve Fenerbahçe Beko karşılaşması bugün (27 Şubat Perşembe) TSİ 23.00’da başlayacak.

Aleksandar Nikolic Salonu’nda oynanacak mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Karşılaşmayı Emilio Perez, Uros Nikolic, Steve Bittner hakem üçlüsü yönetecek.