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Canlı: Maccabi Netanya - Başakşehir FK maçı

#Maccabi Netanya#Başakşehir#Uefa Avrupa Ligi
Canlı: Maccabi Netanya - Başakşehir FK maçı

Avrupa'daki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir, Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme rövanş maçında Maccabi Netanya'ya konuk oluyor. Müsabakayı haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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İlk maçta kendi evinde Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kalan Başakşehir, deplasmanda galibiyet alması durumunda tur atlayacak.

Maçta ilk devre oynanıyor

Maccabi Netanya 0-1 Başakşehir

Gol: 9' Ndayishimiye

Netanya'nın 11'i: Nitzan, Konstantini, Shlomo, Sade, Hartherz, Karzev, Avraham, Takang, Berko, Twumasi, Itzhak.

Başakşehir'in 11'i: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Serdar Gürler, Aleksic, Chouiar, Okaka.

MACCABİ NETANYA BAŞAKŞEHİR FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Maccabi Netanya Başakşehir FK maçı, saat 19.45'te başladı. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

MUHTEMEL RAKİP İZLANDA'DAN

Medipol Başakşehir turu geçmesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Breidablik (İzlanda)-Buducnosy Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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#Maccabi Netanya#Başakşehir#Uefa Avrupa Ligi

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