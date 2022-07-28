Canlı: Maccabi Netanya - Başakşehir FK maçı

İlk maçta kendi evinde Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kalan Başakşehir, deplasmanda galibiyet alması durumunda tur atlayacak.
Maçta ilk devre oynanıyor
Maccabi Netanya 0-1 Başakşehir
Gol: 9' Ndayishimiye
Netanya'nın 11'i: Nitzan, Konstantini, Shlomo, Sade, Hartherz, Karzev, Avraham, Takang, Berko, Twumasi, Itzhak.
Başakşehir'in 11'i: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Serdar Gürler, Aleksic, Chouiar, Okaka.
MACCABİ NETANYA BAŞAKŞEHİR FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Maccabi Netanya Başakşehir FK maçı, saat 19.45'te başladı. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
MUHTEMEL RAKİP İZLANDA'DAN
Medipol Başakşehir turu geçmesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Breidablik (İzlanda)-Buducnosy Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.