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Maccabi Fox'ta Aaron Jackson ile yollar ayrıldı
Basketbol THY Avrupa Ligi ekiplerinden Maccabi FOX, ABD'li skorer oyuncu Aaron Jackson ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki basketbolcunun biten kontratının uzatılmayacağı duyuruldu.
İsrail ekibine geçen yıl katılan Jackson, Rusya'nın CSKA Moskova takımı ile 2016'da THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
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