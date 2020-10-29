Canlı | Maccabi Fenerbahçe maçı

Fenerbahçe, EuroLeague 6. hafta maçında Maccabi Playtika’ya konuk oluyor.

İlk çeyrek oynanıyor

Maccabi FOX: 22

Fenerbahçe: 18



Fenerbahçe Beko’da son durum:



Turkish Airlines EuroLeague’de 22 Ekim Perşembe günü Panathinaikos’a konuk olan sarı-lacivertliler, rakibine 82-68 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde Lorenzo Brown’un 17, Ahmet Düverioğlu’nun ise 15 sayılık performansları galibiyet için yeterli olmadı. Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de ilk 5 haftayı 2 galibiyetle bitirdi.

Fenerbahçe Beko, son resmi maçına ING Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. 25 Ekim Pazar günü Aliağa Petkim Spor’u konuk eden Fenerbahçe, rakibini 93-70 yenerek beşte beş yaptı. Sarı-lacivertlilerde Ahmet Düverioğlu 14, Edgaras Ulanovas 13, Lorenzo Brown ise 12 sayı buldu.



Fenerbahçe'de bel bölgesinde sakatlığı bulunan Danilo Barthel bu mücadelede forma giyemeyecek.



Fenerbahçe Beko’nun maç önü notları:



Fenerbahçe Beko’da Nando De Colo, Lorenzo Brown, Edgaras Ulanovas ve Jan Vesely bu sezon oynanan tüm EuroLeague maçlarına ilk beşte başladı.



Nando De Colo, son altı EuroLeague maçının beşinde çift haneli sayılarda skor üretti. Nando, son yedi EuroLeague karşılaşmasında en az bir top çalmaya imza attı ve bu süreçte maç başına en az bir üçlük buldu. Nando, EuroLeague’de faul çizgisini son 28 ziyaretinde hata yapmadı.



Ali Muhammed, EuroLeague’de oynadığı son dokuz maçta en az bir 3 sayı isabeti kaydetti.



Nando De Colo, 18.6 verimlilik puanı ortalamasıyla EuroLeague’de bu sezon en yüksek verimlilik puanı ortalamasına ulaşan altıncı oyuncu.



Jan Vesely, maç başına 7.0 ribaund ortalamasıyla bu sezon EuroLeague’de en yüksek ortalamaya sahip altıncı isim.



Jan Vesely, EuroLeague tarihinin en çok hücum ribaundu alan beşinci oyuncusu (441). Vesely, EuroLeague kariyerinde 897 iki sayılık atış isabeti buldu ve bu alanda da en değerli yedinci oyuncu. Vesely, blok istatistiğinde 150 toplam değer, ribaund istatistiğinde ise 1116 toplam değer ile her iki kategoride de 12. sırada yer alıyor. Vesely’nin serbest atışlarda 500 isabet barajını aşmasına altı isabet kalmış durumda. Jan, toplam 2366 sayıyla EuroLeague tarihinin en skorer yirminci oyuncusu.



Nando De Colo, EuroLeague tarihinde en yüksek yüzdeyle (%94.2) faul atan oyuncu. De Colo’nun EuroLeague kariyerinde toplam 3145 sayısı var ve organizasyon tarihinin en skorer dördüncü ismi. Nando, 791 faul isabetiyle EuroLeague tarihinde dördüncü ve verimlilik puanı toplamında da 3513 ile yedinci sırada.



Ahmet Düverioğlu’nun EuroLeague kariyerinde iki sayılık atışlarda %66.7 isabet oranı var ve başarılı oyuncumuz bu alanda lig tarihinin en iyi beşinci ismi.

Danilo Barthel’in asistlerde 100 barajını aşmasına iki asist kalmış durumda.

Maccabi Playtika hakkında:



Avrupa basketbolunun en köklü ekiplerinden biri olan Maccabi Playtika, kadrosunda Tal Brody, Miki Berkowitz, Motti Aroesti, Kevin Magee, Doron Jamchy, Earl Williams, Aulcie Perry, Sarunas Jasikevicius, Anthony Parker ve Nikola Vujcic gibi isimlere yer vererek adını EuroLeague tarihine altın harflerle yazdırdı.



Maccabi, ilk EuroLeague şampiyonluğunu 1977’de kazandı ve bu başarıyı 1981’de tekrar etti. Bir sonraki şampiyonluğu 2001 yılında SuproLeague’de elde eden Maccabi, 2004 ve 2005’te ise üst üste iki Avrupa şampiyonluğu daha yaşadı. İsrail temsilcisi, 1991’deki Split takımının ardından, üst üste iki EuroLeague şampiyonluğu elde eden ilk ekip olmuştu. Pini Gershon tarafından çalıştırılan ve Sarunas Jasikevicius, Anthony Parker, Tal Burstein, Maceo Baston ve Nikola Vujcic gibi isimleri barındıran kadro, Avrupa basketbolunun unutulmazları arasına adını yazdırdı.



2006’da bir kez daha final maçı oynayan ancak bu kez CSKA tarafından durdurulan Maccabi, 2007’de ve 2008’de ise yine CSKA engeline, bu kez Playoff’ta ve ardından tekrar finalde takılıyordu. 2011’de tekrar Final Four’a dönüş yapan Maccabi, yarı finalde Real Madrid’i geçmesine rağmen finalde Panathinaikos’a kaybetti.



2013-14 sezonunda David Blatt yönetiminde büyük bir sürprize imza atan Maccabi, önce Playoff’ta saha dezavantajına rağmen Milano’yu, ardından Final Four yarı finalinde CSKA Moskova’yı ve finalde de Real Madrid’i uzatmada geçerek bir kez daha Avrupa’nın bir numarası oldu. Son birkaç sezonda istediğini alamasa ve EuroLeague Playoff’undan uzak kalsa da Avrupa’nın en güçlü ekipleri arasındaki yerini koruyan Maccabi, İsrail Ligi’nde de son üç sezonun şampiyonluğunu kimseye bırakmadı.



Maccabi’nin müzesinde 54 lig, 44 kupa, 5 EuroLeague, 1 Suproleague, 1 Adriyatik Ligi şampiyonlukları bulunuyor.