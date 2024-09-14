Macarlar, Galatasaray'ın yeni transferi Roland Sallai'yi anlattı: Önemli bi güç olabilir, en büyük eksiği...

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Rubén Vargas ve Nicola Zalewski transferlerinden sonuç alamayan Galatasaray, transfer döneminin kapanmasına çok az bir süre kala önemli bir isimle anlaştı. Sarı-kırmızılı ekip, Bundesliga takımlarından Freiburg’un başarılı kanat oyuncusu Roland Sallai ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Macaristan Milli Takımı’yla 54 maçta 13 gollük performans sergileyen Sallai, uluslararası turnuvalarda her zaman adından söz ettirmeyi başardı. Macar meslektaşlarımız, 27 yaşındaki yıldızın potansiyeli ve teknik özellikleriyle ilgili önemli tespitlerde bulundu.

MACAR GAZETECİLERDEN ‘ROLAND SALLAİ’ AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

BENJAMİN CSEH ATTİLA (SPORTAL.HU): “ATTİLA SZALAİ DE TÜRKİYE’DE ÇOK İYİ BİR PERFORMANS GÖSTERMİŞTİ”

Roland Sallai’nin geçen sezonki istatistiklerine bakıldığında (Freiburg formasıyla 37 maçta 8 gol, 4 asist ve Macaristan Milli Takım formasıyla 8 maçta 2 gol, 2 asist) aslında kötü bir performans göstermedi. Yine de Sallai’nin potansiyelinin çok daha fazla olduğuna inanıyoruz. Macaristan Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda çok iyi bir formda olmasa da; Roland Sallai, açıkça takımdaki en iyi oyuncuydu. 6 yıl boyunca Freiburg’da oynadı ve bu sürenin neredeyse tamamında teknik direktör Christian Streich’le çalıştı. Potansiyelinin daha fazlasını ortaya çıkarabilmek için yeni bir ivmeye ihtiyacı olduğu açıkça görülüyordu. Dolayısıyla başka bir kulübe, özellikle de Galatasaray'a transfer olması iyi bir hamle oldu. Mesela Attila Szalai'nin Süper Lig'de çok iyi bir performans gösterdiğini ama Bundesliga'da o kadar da iyi olmadığını gördük. Roland Sallai de Türkiye Ligi’nde olağanüstü bir performans gösterebilir.

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“BİTİRİCİLİK KONUSUNDA KENDİNİ GELİŞTİRMESİ GEREKİYOR”

Roland Sallai, teknik açıdan bakıldığında üst düzey bir oyuncu. İlk dokunuşu mükemmel, top sürme yeteneği çok iyi ve her iki ayağıyla da şut atabiliyor. En hızlı elit oyuncularla karşılaştırıldığında hızı en iyi seviyede değil ama kesinlikle yavaş da değil. Çok iyi goller atabiliyor ama bitiricilik konusunda kendini geliştirebilir, belki de en büyük eksiği bu. Sallai’nin aynı zamanda atletik bir yapısı var. 90 dakika boyunca rahatlıkla koşabiliyor.

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“TARZI BARCELONA VE LAZİO’NUN ESKİ OYUNCUSU PEDRO’YA BENZİYOR”

Sağ kanat pozisyonunda en iyi şekilde oynayabiliyor ama sahte dokuz da oynayabiliyor. Galatasaray’ın kadrosuna baktığımızda sağ kanatta çok fazla oyuncu var. Sallai, belki sol kanat pozisyonunda kendini göstermesi gerekebilir. Bence bu bir sorun teşkil etmez ama o aslında bir sağ kanat oyuncusu. Roland Sallai’nin oyun tarzı bir dönem Barcelona ve Lazio formaları da giyen Pedro’ya benziyor.

“EĞER ŞANS BULURSA GALATASARAY İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜÇ OLABİLİR”

Galatasaray’ın hücum hattında Mauro Icardi, Michy Batshuayi ve Victor Osimhen gibi rakip kale önünde tehlikeli olan dünya çapında oyuncular yer alıyor. Osimhen, kendi başına pozisyon yaratabilir ama diğer oyunculara servis yapılması gerekiyor. Sallai, takım arkadaşlarıyla uyumlu bir şekilde çalışabilen ve onlara kilit paslar atabilen bir oyuncu olduğu için Galatasaray’a faydalı olacaktır. Eğer şans bulursa, Galatasaray için önemli bir güç olabilir. Sallai’nin ayrıca sabra da ihtiyacı olacak. 6 yıldır Almanya'da yaşıyor olması, bambaşka bir kültür ve toplumdan gelmesi nedeniyle kesinlikle zamana ihtiyacı olacak.

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ADAM URBAN (HUNGARİAN TV): “SALLAİ, MACARİSTAN MİLLİ TAKIMI’NIN VAZGEÇİLMEZİDİR”

Roland Sallai, geçen sezonun ikinci yarısında Freiburg'un ilk 11'inde forma giyiyordu ancak zaman zaman kulüpten ayrılabileceği yönünde görüşler dile getiriliyordu. Diğer yandan Marco Rossi'nin teknik direktörlüğünde uzun yıllar Macaristan Milli Takımı'nın vazgeçilmezi olan Sallai, istikrarlı bir şekilde iyi performans sergiliyor. Avrupa Şampiyonası'nda İskoçya'ya karşı oynanan müsabakada maçın adamı seçildi.

“İKİLİ MÜCADELELERE CESURCA GİRİYOR VE İYİ BİR ŞUT TEKNİĞİ VAR”

Sallai, ikili mücadelelere cesurca giriyor ve iyi bir şut tekniğine sahip. Kanatta ya da hücum hattının ortasında da oynayabiliyor ancak klasik bir bitirici forvet değil. Onun oyun tarzını Borussia Dortmund’da oynayan Julian Brandt’a benzetiyorum. Galatasaray'ın hücumda çok güçlü olduğu görülüyor. Sallai, milli takımdan arkadaşı Dominik Szoboszlai hariç daha önce yıldızlardan oluşan takım arkadaşlarına sahip değildi. Galatasaray'da bu tarz oyuncularla beraber olacak. Sallai, sahada klas takım arkadaşlarıyla oynarken de neler yapabileceğini gösterecek.

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HOLCZER ADAM (SPORT TV): “UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARINDA TAKIMININ LİDERİYDİ”

Roland Sallai’nin kulüpteki ve milli takımdaki performansı arasında fark vardı. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında ve Play-Off turundaki Lens maçlarında iyi oynadı. Bu turnuvada takımının lideriydi. Freiburg, Avrupa Ligi’nde sadece üç maç kaybetti ve bu maçların hepsi West Ham'a karşıydı. Bence Sallai ve takım için başarılı bir yolculuktu. Bundesliga onun için biraz farklıydı. Geçen sezon sadece 22 maçta ilk 11'de başlamıştı ve takımdaki ana oyuncu değildi. Sallai'nin menajerleri bu yüzden sürekli onun bir sonraki adımının ne olması gerektiğinden bahsediyordu. Onu bir üst seviyeye -Premier Lig, İtalya veya İspanya'nın en üst düzey takımlarına- transfer etmek istediler ama bence bu gerçekçi bir fikir değildi. Sallai'nin dikkati bu olaylar yüzünden dağılmıştı ve performansı istikrarlı değildi. Normalde milli takımda Szoboszlai ile birlikte en önemli oyuncuydu. Yaşadığı sorunları Avrupa Şampiyonası öncesindeki hazırlık maçlarında çözdü ama yine de turnuvanın lider oyuncularından biri olamadı. Sallai, hızını ve çevikliğini gösteremedi ve tartışmalı bir sezon geçirdi.

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“SALLAİ, GALATASARAY İÇİN TEHLİKELİ BİR SİLAH OLACAK”

Sallai, her iki ayağıyla da çok iyi şut atıyor ve bu yüzden sahanın her iki tarafında da oynayabiliyor. Freiburg'da daha çok sağ tarafta oynadı ama bence sol tarafta daha faydalı çünkü dışarıdan içeriye girebiliyor ve sol bek oyuncuları için alan açabiliyor. Macar takımında genellikle sol tarafta oynuyordu. Bu kanattan ceza sahasına daha tehlikeli girebiliyor ve sağ ayağıyla daha iyi şut atabiliyor. Sallai, Galatasaray için tehlikeli bir silah olacaktır. Onun aynı zamanda potansiyeli artırılabilir. Rolanda Sallai, uluslararası maçlarda 72 keZ forma giydi. (18'i Avrupa kupalarında, 54'ü milli takımda). Bu yüzden yeterli deneyime sahip ancak gelişmeye devam edecektir. Çünkü Galatasaray, Avrupa turnuvalarında sürekli oynayan bir takımdır.

“FEDERİCO CHİESA GİBİ İNİŞLİ ÇIKIŞLI BİR PERFORMANSA SAHİP”

Roland Sallai, daha çok sol kanat pozisyonunda oynamayı tercih ediyor. Galatasaray, Freiburg gibi 4-2-3-1 sisteminde oynuyor. Bu yüzden Sallai, sisteme kolayca adapte olabilir. Geçmişte çok büyük şanslar kaçırdı. Bu yüzden bunun kariyerinin kilit kısmı olduğunu düşünüyorum. Eğer bu pozisyonlarda kendini geliştirebilirse ve ceza sahası içerisinde daha etkili olabilirse takımdaki ana oyunculardan biri olacak. Sallai’nin oyun tarzı bence Federico Chiesa'ya benziyor. Her iki oyuncu da bire bir pozisyonlar yaratmayı ve şut atmayı seviyor. Ayrıca her iki oyuncu da inişli çıkışlı bir performansa sahip.

“ROLAND SALLAİ, KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN YERİNE İYİ BİR TERCİH”

Galatasaray’ın Young Boys'a karşı oynadığı maçları izledim ve pek etkilenmedim. Oshimen de takıma katıldı ve dolayısıyla 9 numara pozisyonundaki sorun çözüldü. Kerem Aktürkoğlu takımdan ayrıldığı için Galatasaray'ın uluslararası tecrübesi olan bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Sallai, bundan dolayı iyi bir tercih. Galatasaray'ın önümüzdeki aylarda çok sayıda maçı var. Dolayısıyla Okan Buruk'un bazı maçlarda değiştirebileceği oyunculara da ihtiyacı var. Sallai, kariyerinde ilk kez süperstarlarla birlikte oynayacak ama umarım bu durumla başa çıkabilir ve sabırlı olur. Ama biliyorum, Ali Sami Yen atmosferinde çok fazla zamanınız yok. O yüzden en kısa zamanda özel bir şeyler ortaya koyması lazım.