Macaristan’ı Cedi Osman ve Ömer’le fethedip vizeyi aldık

Haberin Devamı

A Milli Erkek Basketbol Takımımız Eurobasket 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu’ndaki dördüncü maçında deplasmanda Macaristan’ı 81-76 yendi. Bitime iki maç kala grubunda ilk üçe girmeyi garantileyen ay yıldızlı ekibimiz böylece, gelecek yıl Finlandiya, Güney Kıbrıs, Letonya ve Polonya’nın ortaklaşa düzenleyeceği Eurobasket 2025’e katılmaya hak kazandı.

YEDEKLER ‘0’ ÇEKTi

Macaristan karşısında dün millilerimiz, ilk yarıyı rahat geçti ve devre arasına 40-31 önde girdi. Üçüncü çeyrekte farkı eriten Macarlar son periyodun başında bir ara 6 farkla (66-60) öne geçti. Ömer ve Cedi’nin kritik saylarıyla yeniden öne geçen milliler maçtan 81-76 galip ayrılmayı başardı. Cedi 33 sayı, 11 ribaundla geceye damga vurdu. Ay yıldızlı ekibimizde sadece ilk beşte başlayan oyuncular skor bulurken, bench’ten katkı gelmedi.

Haberin Devamı

HEDEFLERiMiZ ÇOK BÜYÜK

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman “Avrupa Şampiyonası’nda çok büyük hedeflerimiz var” dedi. Ataman “Avrupa Şampiyonası’nda çok iyi bir kadro olacağını düşünüyorum. Onuralp ve Ömer Faruk, Avrupa’da oynayan oyuncularımız. Büyük fedakarlıkta bulunuyorlar. İkisinin de takıma katılması bizim için iyi. Şunu gördük ki artık oyuncularımız milli takımda oynamaktan keyif alıyorlar. Zaten böyle olması lazım. Ay-yıldızlı bayrak altında olmak hepimiz için bir gurur” diye konuştu.