Macaristan'da kritik eksikler! A Milli Takımımız kazanırsa iddaa'da...

Bu bir ilandır

MACARİSTAN

- Gruptaki ilk 5 maçta 8 puan toplayarak averajla 2. sırada yer alan Macaristan'da çok önemli isimler A Milli Takımımız'a karşı forma giyemeyecek!

- As kaleci Peter Gulacsi, önemli savunmacılardan Willi Orban ve hücumdan Adam Szalai sakat.

- 2000'li genç yetenek, Sivas'taki ilk maçta serbest vuruştan spektaküler bir gol atan Dominik Szoboszlai, Roland Sallai ve Laszlo Kleinheisler ile birlikte koronavirüs karantinasında.

- "Takım oyunumuzu sahaya yansıtabilirsek Türkiye'nin gücünü dengeleyebileceğimize inanıyoruz..." diyen TD Marco Rossi de koronavirüs karantinasında ve takımla birlikte antrenmanlara çıkamadı.

- Elde kalanların en dikkat çekenleri Bristol City forması giyen Adam Nagy ve Kasımpaşa'nın bu sezon kadrosuna kattığı Kevin Varga.

TÜRKİYE

- A Milli Takımımız 6 puanla grubun 3. sırasında ve Budapeşte'de 3 puan alır da Rusya, Sırbistan'a puan kaybederse zirveye yerleşecek.

- Grup liderliği demek, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na gitmek için kısa yollardan birine girmek demek olacak...

- Tecrübeli golcümüz Burak Yılmaz'ın cezası biterken, Rusya maçında sarı kart gören Cengiz Ünder cezalı duruma düştü.

- Efecan Karaca, Çağlar Söyüncü, Enes Ünal, Orkun Kökçü, Zeki Çelik ve Mert Çetin aday kadrodan çeşitli sebeplerle çıkartıldı.

- Macaristan karşısına sağ bekte Nazım Sangare, sol bekte Caner Erkin forma giyecek. Cezalı Cengiz'in yerine Cenk Tosun kanada geçecek, Burak Yılmaz hücumun en ilerisinde başlayacak.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Macaristan son 5 maçında yenilgi yüzü görmedi. (3 galibiyet - 2 beraberlik)

- A Milli Takımımız son 13 maçının sadece 1'ini kaybetti. (5 galibiyet - 7 beraberlik)

- İki takım arasında son 8 yılda oynanan 3 maçta Macaristan'ı hiç yenemedik! (1 beraberlik - 2 mağlubiyet)

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