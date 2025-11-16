×
Macaristan'da dramatik son: İrlanda 90+6'da 'play-off' dedi!

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Kupası Elemeleri#İrlanda#Macaristan
Macaristanda dramatik son: İrlanda 90+6da play-off dedi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2025 20:03

Dünya Kupası Elemeleri F Grubu son maçında İrlanda, Macaristan karşısında son 10 dakikaya 2-1 mağlup girmesine rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve adını play-offlara yazdırdı.

Macaristan ile İrlanda, Dünya Kupası Elemeleri F Grubu son maçında karşılaştı.

Macaristan'da oynanan müsabakayı İrlanda, son dakikada bulduğu golle 3-2 kazandı ve play-off biletini cebine koydu.

Macaristan, 3. dakikada Lukacs ve 37. dakikada Varga'nın golleriyle ilk yarıyı önde tamamlandı. İrlanda ise Troy Parrot ile tarih yazdı. 23 yaşındaki forvetin, 15., 80. ve 90+6. dakikada attığı goller İrlanda'yı play-offlara taşıdı.

Macaristanda dramatik son: İrlanda 90+6da play-off dedi

Karşılaşmaya Macaristan adına ilk 11'de çıkan Galatasaray'ın oyuncusu Roland Sallai, 90+3. dakikada kenara geldi.

Macaristanda dramatik son: İrlanda 90+6da play-off dedi

Bu sonucun ardından İrlanda puanını 10 yaptı ve Dünya Kupası play-off biletini kaptı. Beraberliğin bile play-offlara taşıdığı Macaristan ise 8 puanda kalarak büyük bir fırsatı tepti.

