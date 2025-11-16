Macaristan'da dramatik son: İrlanda 90+6'da 'play-off' dedi!

Haberin Devamı

Macaristan ile İrlanda, Dünya Kupası Elemeleri F Grubu son maçında karşılaştı.

Macaristan'da oynanan müsabakayı İrlanda, son dakikada bulduğu golle 3-2 kazandı ve play-off biletini cebine koydu.

Macaristan, 3. dakikada Lukacs ve 37. dakikada Varga'nın golleriyle ilk yarıyı önde tamamlandı. İrlanda ise Troy Parrot ile tarih yazdı. 23 yaşındaki forvetin, 15., 80. ve 90+6. dakikada attığı goller İrlanda'yı play-offlara taşıdı.

Karşılaşmaya Macaristan adına ilk 11'de çıkan Galatasaray'ın oyuncusu Roland Sallai, 90+3. dakikada kenara geldi.

Haberin Devamı

Bu sonucun ardından İrlanda puanını 10 yaptı ve Dünya Kupası play-off biletini kaptı. Beraberliğin bile play-offlara taşıdığı Macaristan ise 8 puanda kalarak büyük bir fırsatı tepti.