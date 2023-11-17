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Macaristan ve Slovakya, EURO 2024'e katılmayı garantiledi

Güncelleme Tarihi:

#EURO 2024#Macaristan#Slovakya
Macaristan ve Slovakya, EURO 2024e katılmayı garantiledi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 01:08

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri’ne 4 grupta oynanan 9 karşılaşmayla devam edildi. Oynanan maçlar sonucunda Macaristan ve Slovakya, EURO 2024 bileti aldı.

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EURO 2024 Elemeleri heyecanı A, F, G ve J Grubunda oynanan 9 karşılaşma ile elemeler devam etti. Bugünkü karşılaşmaların ardından G Grubu’nda yer alan Macaristan ile J Grubu'ndaki Slovakya 2024 Avrupa Şampiyonası biletini son maçlar öncesinde elde etmeyi başardı.

EURO 2024'e katılmayı garantileyen ülkeler: Türkiye, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, İngiltere, İskoçya, İspanya, Macaristan, Portekiz, Slovakya

Elemelerde A, F, G ve J Grubunda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

A Grubu:

Gürcistan - İskoçya: 2-2

Güney Kıbrıs - İspanya: 1-3

F Grubu:

Estonya - Avusturya: 0-2

Azerbaycan - İsveç: 3-0

G Grubu:

Bulgaristan - Macaristan: 2-2

Karadağ - Litvanya: 2-0

J Grubu:

Slovakya - İzlanda: 4-2

Lihtenştayn - Portekiz: 0-2

Lüksemburg - Bosna Hersek: 4-1

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#EURO 2024#Macaristan#Slovakya

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