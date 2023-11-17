Macaristan ve Slovakya, EURO 2024'e katılmayı garantiledi

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EURO 2024 Elemeleri heyecanı A, F, G ve J Grubunda oynanan 9 karşılaşma ile elemeler devam etti. Bugünkü karşılaşmaların ardından G Grubu’nda yer alan Macaristan ile J Grubu'ndaki Slovakya 2024 Avrupa Şampiyonası biletini son maçlar öncesinde elde etmeyi başardı.

EURO 2024'e katılmayı garantileyen ülkeler: Türkiye, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, İngiltere, İskoçya, İspanya, Macaristan, Portekiz, Slovakya



Elemelerde A, F, G ve J Grubunda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:



A Grubu:



Gürcistan - İskoçya: 2-2



Güney Kıbrıs - İspanya: 1-3



F Grubu:



Estonya - Avusturya: 0-2



Azerbaycan - İsveç: 3-0



G Grubu:



Bulgaristan - Macaristan: 2-2



Karadağ - Litvanya: 2-0



J Grubu:



Slovakya - İzlanda: 4-2



Lihtenştayn - Portekiz: 0-2



Lüksemburg - Bosna Hersek: 4-1