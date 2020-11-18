Macaristan Türkiye milli maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? Türkiye milli maçı öncesi flaş Burak Yılmaz gelişmesi! Kadrodan...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Şimdi ise futbolseverlerin maça ilişkin araştırmaları hız kazandı. Peki, Macaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Macaristan Türkiye milli maçıyla ilgili ayrıntılar.

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Macaristan A milli takımları bu akşam karşı karşıya gelecek. Puskas Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN FLAŞ BURAK YILMAZ AÇIKLAMASI

A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın hasta olduğunu ve bu sebeple Macaristan maçının kadrosunda yer almadığını açıkladı.

Şenol Güneş, "Buraya gelmeden bir gün önce Burak hastalandı, hastaneye gitti. İki gündür halsiz durumda. Hiç oynama şansı olmadığı için bugün kadroda yok" şeklinde konuştu.

İLK 11'LER

Macaristan: Dibusz, Lang, Hangya, Attila Szalai, Fiola, Nego, Nagy, Kalmar, Siger, Könyves, Nikolic.

Türkiye: Mert Günok, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cenk Tosun.

Müsabakada, Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak.

Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında, Rusya'yı konuk edecek.

Üçüncü grupta, son maçlar öncesinde Rusya 8 puan ve averajla lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Macaristan ise ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'nin 6 puanla üçüncü sırada yer aldığı grupta, Sırbistan ise 3 puanla son sırada.

Milli takımın, Macaristan'ı mağlup etmesi ve Rusya'nın da Sırbistan deplasmanında puan kaybetmesiyle grubu lider bitirme ve A Ligi'ne yükselme şansı bulunuyor.

Ay-yıldızlı ekipte kart cezalısı Cengiz Ünder ile sakatlıkları sebebiyle Macaristan'a götürülmeyecek. Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü de bu mücadelede forma giyemeyecek. Milli takımda, Şenol Güneş tarafından izin verilen Enes Ünal, Macaristan maçında kadroda yer almayacak.

Milli takımda, cezası sona eren Burak Yılmaz ise bu mücadelede forma giyebilecek.

GRUBU 9 PUANLA BİTİRMEK İSTİYORUZ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynayacağı karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Puskas Arena'da, video konferansla basın toplantısı düzenledi.

Macaristan'dan kazanarak mutlu ayrılmak istediklerini belirten Şenol Güneş, "Takım olarak hazırız. Oyuncularımızın moral motivasyonu iyi. Rakibimizin gücünü biliyoruz, kaliteli oyuncuları var. İki kaliteli takımın maçı olacak. Kazanmak için sahaya çıkacak iki takımdan hak eden kazansın. Grubun son müsabakasında ilk maçta kaybettiğimiz maçın rövanşını alarak, grubu 9 puanla bitirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa Futbol Şampiyonası ve Dünya Kupası'na hazırlandıklarının da altını çizen deneyimli teknik adam, şunları söyledi:

"UEFA Uluslar Ligi'nde de bir şansımız varsa onu kullanmak istiyoruz. Takımımızın son durumunu görmek istiyoruz. İyi bir durumdayız, bu bir emek, cesaret, çalışma, toplumun takımı kucaklaması var. Kısa zamanda her şeyi istiyoruz. Bunlar kolay olacak işler değil. Bir seviye daha yükselmek için rakipleri daha güçlü seçmek istiyoruz. Hazırlık maçlarındaki başlangıçtaki rakiplerimizle şu anki rakiplerimiz farklı. Hatta grubumuzdaki takımların hep futbol ekolleri var. Bunlara karşı oynamaya çalıştık. Takımın durumunu görmek istiyoruz. Bazen kendimizi olağanüstü yere koyuyoruz, bazen de çok kötü bir yere koyuyoruz. Kazanıp kaybedeceğiz ama uzun vadede Türk futbolunun kazanabilmesi için hem yarışta önde olmak, hem üretimde de iyi olmak istiyoruz. Bu bugünden yarına olacak bir iş değil. Adım adım gitmek durumundayız."

Macaristan'a ilk maçta kaybettiklerini, ancak o günkü şartların aleyhlerine olduğunu dile getiren Şenol Güneş, "Eylül ayında maçlara başladığımızda hiçbir oyuncuyu görmeden sezona başladık. Macaristan ise 14 Ağustos'ta lige başladı. Rusya da bizden önce lige başladı. Oyuncuyu ve takımın durumunu görmeden sahaya çıkma durumunda kaldık. Macaristan bizden daha iyi oynadı ve kazandı ama bizden daha hazırdı. O maç bize şunu söylüyor; Çalışmadan, hazırlanmadan yaptığın işte başarılı olma şansın az." şeklinde konuştu.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci:Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Savunma: Caner Erkin, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Everton), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

ŞENOL GÜNEŞ'LE 70. MAÇ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan ile oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 70. karşılaşmasına çıkacak.

Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 49'u resmi, 20'si özel 69 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 69 maçta, 33 galibiyet, 20 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 106 gol attı, kalesinde 64 gole engel olamadı.

A Milli Takım, Macaristan karşılaşmasıyla Şenol Güneş yönetiminde 50. resmi maçına çıkacak.

Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 49 resmi maçın 28'ini kazandı, 9'unu yitirdi, 12'sinde ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 85 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 39 gol gördü.

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 20 de özel maç oynadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 20 özel maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

TÜRKİYE İLE MACARSİTAN 14. RANDEVUDA

İki ülke A milli takımları arasında 7'si resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 13 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 13 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 7 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.

Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 26 golle yanıt verdi.