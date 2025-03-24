Macaristan-Türkiye maçını Uğur Meleke yorumladı: Kıtanın en iyi futbol ülkelerinden olduğumuzun göstergesi!

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UEFA Uluslar Ligi play-off maçında A Milli Futbol Takımı’mız, Macaristan ile karşı karşıya geldi. A Milliler, Türkiye’deki maçtan 3-1’lik galibiyetle ayrılırken, 2. Maçtan da 3-0’lık galibiyetle ayrıldı ve A Ligi’ne yükseldi.
A Milli Futbol Takımı’mızın bu önemli zaferini Hürriyet Spor yazarlarından Uğur Meleke, köşe yazısında değerlendirdi.
İşte Uğur Meleke’nin yazısı:
Soğukkanlı lider Montella'nın zaferi!
Milli takımımızın Macaristan’ı geçerek Uluslar A Ligi’ne yükselmesi çok önemli; zira bu, kıtanın en iyi 16 futbol ülkesinden biri olduğunuzun göstergesi. Ayrıca Euro 2028 eleme torbaları tamamen Uluslar Ligi genel sıralamasına göre oluşturulacak. Yani aslında dünkü zaferle 3 sene sonraki Avrupa Şampiyonası’na en üst seviyeden katılım için de önemli bir adım attık. A Ligi’nde göstereceğimiz performansa göre Euro 2028 elemelerinde 1’inci ya da 2’nci torbada olacağımız kesin.
Macaristan’a karşı İstanbul’daki ilk maçta çok iyi başlamamış, ancak oyuncu değişiklikleri sonrası ikinci devrede galibiyeti hak edecek aksiyonları yaratmıştık. İstanbul’da ilk devrede kanatlarda Barış-Oğuz, on numarada Kenan, en uçta Kerem’li diziliş top bizdeyken bir sıkışıklık yaratmıştı. İkinci yarıdaki değişikliklerle çözmüştük bu sıkışıklığı.
Dünkü zaferin bir başka önemi de şu: 2002’de Dünya üçüncüsü olan altın jenerasyonumuz Euro 2004 elemelerinde Letonya faciası yaşamıştı. Euro 2008 yarı finalisti gümüş jenerasyonumuz da üç ay sonra Estonya’ya takılmıştı. Euro 2024’te çeyrek final yapan ve Almanya’daki turnuvanın en dikkat çekici takımlarından biri olan bu jenerasyonun, turnuva sonrası sarhoşluğu yaşamaması mutluluk verici. Bu konuda da büyük bir övgüyü soğukkanlı liderimiz Montella hak ediyor.