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Macaristan-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

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#A Milli Takım#Felix Zwayer#UEFA Uluslar Ligi
Macaristan-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 16:31

A Milli Takımımızın, Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu rövanş maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

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A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu'nda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında 23 Mart Pazar günü Macaristan'a konuk olacak.

TFF'den yapılan açıklamada Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak zorlu karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Felix Zwayer'in düdük çalacağı belirtildi.

Zwayer'in yardımcılıklarını ise Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak.

Mücadele dördüncü hakem görevini Florian Badstübner üstlenecek, VAR'da ise Bastian Dankert görev yapacak.

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#A Milli Takım#Felix Zwayer#UEFA Uluslar Ligi

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