Macaristan-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Güncelleme Tarihi:
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu'nda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında 23 Mart Pazar günü Macaristan'a konuk olacak.
TFF'den yapılan açıklamada Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak zorlu karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Felix Zwayer'in düdük çalacağı belirtildi.
Zwayer'in yardımcılıklarını ise Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak.
Mücadele dördüncü hakem görevini Florian Badstübner üstlenecek, VAR'da ise Bastian Dankert görev yapacak.