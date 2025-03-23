Macaristan - Türkiye maçına oruç molası!

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Macaristan - Türkiye, Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında karşı karşıya geliyor.
Alman hakem Felix Zwayer'in düdük çaldığı karşılaşma 20.00'da başladı ve 10. dakikada iftar sebebiyle durdu.
Verilen arada milli futbolcularımız oruçlarını açtı ve yaklaşık 1 dakika duran maç yeniden başladı.
İLK 11'İMİZ
A Milliler mücadeleye; Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu 11’i ile başladı.
İSTİKLAL MARŞI ISLIKLANDI
Seremonide sıra İstiklal Marşı'na geldiğinde ev sahibi ekibin taraftarları marş okunurken ıslıkladı. Macar taraftarlar, ıslıklarını marş başlangıcından sonuna kadar sürdürdü.