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Macaristan Türkiye basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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#Macaristan#Türkiye#Fiba
Macaristan Türkiye basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 15:43

Macaristan Türkiye basket maçı, A Milli Basketbol Takımımız için EuroBasket 2025 Elemeler Grup B mücadelesinde kritik bir önem arz edecek. 3 gün önce rakibi karşısında parkeye çıkan ve bu karşılaşmadan 92-66 galibiyetle ayrılan Türkiye, bu karşılaşmadan da galip ayrılarak grupta liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Peki, Macaristan Türkiye basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Macaristan Türkiye basket maçı ile 12 Dev Adam parkede önemli bir efor sarf edecek. Eurobasket eleme gruplarında geçtiğimiz günlerde de karşılaştığı rakibi Macaristan'ı bir kez daha mağlup etmeyi hedefleyen Türkiye, rakibi karşısında sıkı bir mücadele verecek. Peki, Macaristan Türkiye basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

MACARİSTAN TÜRKİYE BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye'nin Macaristan ile oynayacağı FIBA Eurobasket Eleme maçı 25 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 20:00'da başlayacak. Maç, TRT Spor Yıldız kanalında şifresiz olarak yayınlanacak.

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#Macaristan#Türkiye#Fiba

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