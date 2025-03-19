Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, Roland Sallai'nin sakatlığını açıkladı!

Haberin Devamı

UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu'nda yarın Türkiye ile karşı karşıya gelecek olan Macaristan Milli Takımı'nda teknik direktörü Marco Rossi, basın toplantısı düzenledi.

"KİMSE TAHMİN ETMEZDİ"

"Bir yıl önce Türkiye ile Budapeşte’de hazırlık maçı oynadı. Daha sonra Türkiye, Euro 2024’e gitti ve harika iş çıkardı. Bana göre turnuvada sürprizlerden biriydi. Turnuvadan önce kimse bu noktaya geleceklerini tahmin etmezdi. Çok iyi iş çıkardılar. Çeyrek finale kadar geldiler. Bu çok iyi bir sonuç. Daha sonra Uluslar Ligi’nde de iyi iş çıkardılar. Sadece son maçta kaybettiler. Bu yüzden bizimle bu oynuyorlar"

"SADECE 1 İDMAN YAPABİLDİK"

"Sadece 1 antrenman yapabildik. Her seferinde 10 oyuncuyu form durumuna göre milli takımda form durumuna göre değiştirmemeliyiz. O zaman bu oyuncular bir takım oluşturmuyor ve birbirlerini tanımıyorlar. Takım arkadaşlarının neler yapıp, yapamayacağını bilen takım halinde gelmeliyiz"

Haberin Devamı

"BİZİM 2 KATIMIZ DEĞERLERE SAHİPLER"

"Türkiye, kağıt üzerinde tabii ki bizden daha iyi. Bizim yaklaşık 2 katımız değerlemeye sahip. Bunu birkaç kere söylemiştim; oyuncuların değerleri kağıt üzerinde olmaz, sahada olur. Biz de yarın bu atmosferde sahaya karakter ve cesaret koyarsak her şey olabilir"

SALLAI'NİN SAKATLIĞI

"Roland Sallai, kasığında sakatlık olduğu için bizimle seyahat etmedi ve Budapeşte'de kaldı. Sallai, bu maçta oynamayacak."

"HAKAN ÇALHANOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ..."

"Özellikle orta sahadan, hücum hattına doğru çok kaliteli oyuncular var. En üst seviyede iki oyuncuları var; Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu'nu yakından tanıyorum ve dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olduğunu söyleyebilirim."