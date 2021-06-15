Macaristan Portekiz ne zaman maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı son 11 maçı kaybetmeyen Portekiz, son iki yenilgisini de Almanya'dan aldı. Turnuva tarihinde daha uzun yenilmezlik serisi yakalayan tek ülke İspanya. Katıldığı son beş büyük turnuvada da çıktığı ilk maçı kazanamayan Portekiz, bu şekilde son galibiyetini Euro 2008'de Türkiye karşısında aldı. Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez boy göstermeye hazırlanan Macaristan, daha önceki 14 turnuvanın ikisine katılabilmişti.

MACARİSTAN PORTEKİZ NE ZAMAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Macaristan Portekiz maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ve TRT 4 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterdiği son grup aşamasındaki üç maçını da kaybetmeyen Macaristan, bu turnvada çıktığı sekiz karşılaşmanın sadece ikisinden galip ayrılabildi. Macaristan'ın Avrupa Şampiyonası tarihinde attığı 11 golün sadece ikisi maçların ilk yarılarında geldi. Avrupa Şampiyonası tarihinde en fazla maça çıkan, gol atan ve en fazla turnuvada fileleri havalandıran oyuncu Cristiano Ronaldo. Portekizli yıldız aynı zamanda büyük turnuvalarda en fazla maça çıkan isim unvanını Bastian Schweinsteiger'le paylaşıyor.

Macaristan'a rakip olduğu son üç maçta altı golde pay sahibi olan Cristiano Ronaldo, Euro 2016'da 3-3 biten karşılaşmada iki gol sevinci yaşamıştı. Euro 2020 elemelerinde Macaristan formasıyla en fazla gol atan isim olan Willi Orban, üç golünü de duran top organizasyonları sonucunda kaydetti.