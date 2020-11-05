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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 18:35 | Son Güncelleme:

Macaristan Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

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Macaristan Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakibi Macaristan'ın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, millilerin 18 Kasım Çarşamba günü oynayacağı son grup maçındaki rakibi Macaristan'ın aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Denes Dibusz, Endre Botka, Gergö Lovrencsics, David Siger (Ferencvarosi), Peter Gulacsi, Willi Orban (Leipzig), Lajos Hegedus (Paksi), Barnabas Bese (Oud-Heverlee Leuven), Attila Fiola, Szilveszter Hangya, Loic Nego, Nemanja Nikolic (Fehervar), Akos Kecskes (Lugano), Adam Lang (Omonoia), Attila Szalai (Apollon Limassol), Tamas Cseri (Mezokövesd Zsory SE), Filip Holender (Partizan), Zsolt Kalmar, Andras Schafer (DAC 1904 Dunajska Streda), Laszlo Kleinheisler (NK Osijek), Adam Nagy (Bristol City), Dominik Szoboszlai (Salzburg), Adam Gyurcso (HNK Hajduk Split), Norbert Könyves (Zalaegerszegi TE), Roland Sallai (Freiburg), Adam Szalai (Mainz 05), Kevin Varga (Kasımpaşa)

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