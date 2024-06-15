Macaristan İsviçre maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? EURO 2024 A grubu maçı!

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EURO 2024 2. gün maçları bugün oynanıyor. Macaristan İsviçre maçı da bugünün öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alıyor. A grubunda Almanya, İskoçya, İsviçre ve Macaristan yer alıyor. Grubun favorisi Almanya olurken diğer takımlar da turnuvada tutunabilmek için mücadele veriyor. EURO 2024 Elemeleri'nde yenilgi yüzü görmeyen Macaristan, G Grubu'nda Sırbistan, Karadağ, Litvanya ve Bulgaristan ile karşılaşmıştı. İsviçre ise EURO 2024'e elemelerde I Grubu'nu ikinci bitirerek gelmişti. Peki, Macaristan İsviçre maçı saat kaçta, hangi kanalda?

MACARİSTAN İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

EURO 2024 A Grubu 2. maçında oynanacak Macaristan-İsviçre maçı 15 Haziran Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak. Sloven hakem Slavko Vincic’in yöneteceği Macaristan-İsviçre maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.

MACARİSTAN

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Macaristan, Avrupa Şampiyonası finallerinde 4 kez yer alırken, 1972 ile 2016 arasındaki hiç finallerde yer alamadılar. 2016’da gruptan çıkmayı başarsalar da hemen son 16 turunda turnuvaya veda etmişlerdi. Son olarak 2020’de ise grupta 2 puan alarak bir sonraki aşamayı göremediler.

Sırbistan’ın olduğu grupta namağlup zirvede yer alarak finallere katılmayı hak kazanan Macaristan, hazırlık maçlarında da oldukça pozitif bir hava estirdi. A millilerimiz, Kosova ve İsrail karşısında gol yemeden alınan zaferler ve İrlanda Cumhuriyeti’ne karşı alınan tek farklı yenilgi sonrasında Marco Rossi’nin ekibi finallere hazır gözüküyor.

Takımın en fazla öne çıkan ismi, hiç şüphesiz ki, Dominik Szoboszlai. Son 5 resmi maçta 5 gol ve 2 assist üreten Liverpool oyuncusu takımın hücum aksiyonlarının tam merkezinde olacak.

İSVİÇRE

İsviçre, Avrupa Şampiyonası finallerinde 5 kez yer alırken, ilk 3 denemelerinde grup aşamasını geçemediler. 2016’da ilk kez gruptan çıkmayı başarsalar da sonrasında hemen turnuvaya veda ettiler. 2020’de en iyi performanslarını sergileyip çeyrek finalleri görebildiler.

İsviçre’nin finallere gelirken çok da eleştiri aldı desek yeridir. Öyle ki gruptaki 10 maçta sadece 4 kez kazanabildiler ve finallerde yer almayan Kosova, Belarus gibi zayıf ekipler karşısında alınan puan kayıpları düşündürücüydü. Sonrasında Danimarka karşısında alınan golsüz beraberlik sonrası 5 maçlık galibiyet hasreti, İrlanda Cumhuriyet karşısında Xherdan Shaqiri’nin frikik golüyle sona erdi. Turnuvanın sürpriz potansiyeli olan ekiplerinden Avusturya karşısında alınan beraberlikte de hücumda pek beğeni kazanamadılar

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Takımın en fazla öne çıkan ismi, hiç şüphesiz ki, tecrübeli isim Xherdan Shaqiri. Onun yanı sıra Xhaka, Zuber, Okafor, Amdouni takımı başarını etkileyecek isimler.