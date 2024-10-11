Macaristan - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Uluslar A Ligi Macaristan Hollanda maçı canlı izle

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Uluslar A Ligi 3. Grup karşılaşmasında Macaristan ve Hollanda karşı karşıya gelecek. Puskas Arena’da oynanacak mücadeleyi Lukas Fahndrich yönetirken yardımcılıklarını ise Susann Kung ve Guillaume Marie yapacak. Hollanda oynadığı 2 karşılaşmada 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Peki, Macaristan Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

MACARİSTAN - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Uluslar A Ligi 3. Grup karşılaşmasında Macaristan ve Hollanda maçı 11 Ekim Cuma akşamı saat 21:45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

ULUSLAR A LİGİ 3. GRUP PUAN DURUMU

1- Almanya 4 puan

2- Hollanda 4 puan

3- Bosna Hersek 1 puan

4- Macaristan 1 puan