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Macaristan - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Uluslar A Ligi Macaristan Hollanda maçı canlı izle

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Macaristan - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda Uluslar A Ligi Macaristan Hollanda maçı canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 17:03

Uluslar A Ligi 3. Grup karşılaşmalarının en iddialılarından Macaristan Hollanda maçı bu akşam oynanacak. Ev sahibi Macaristan Hollanda maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Hollanda Uluslar Ligi'nde puan sıralamasında 2. sırada bulunuyor. Macaristan ise grupta 4. sırada yer alıyor. Peki, Macaristan - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Uluslar A Ligi Macaristan Hollanda maçı canlı izle bilgisi...

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Uluslar A Ligi 3. Grup karşılaşmasında Macaristan ve Hollanda karşı karşıya gelecek. Puskas Arena’da oynanacak mücadeleyi Lukas Fahndrich yönetirken yardımcılıklarını ise Susann Kung ve Guillaume Marie yapacak. Hollanda oynadığı 2 karşılaşmada 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Peki, Macaristan Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

MACARİSTAN - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Uluslar A Ligi 3. Grup karşılaşmasında Macaristan ve Hollanda maçı 11 Ekim Cuma akşamı saat 21:45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

ULUSLAR A LİGİ 3. GRUP PUAN DURUMU

1- Almanya 4 puan

2- Hollanda 4 puan

3- Bosna Hersek 1 puan

4- Macaristan 1 puan

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