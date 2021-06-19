Macaristan Fransa EURO 2020 maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Rakibiyle Macaristan'da oynadığı sekiz maçın sadece birini kazanan Fransa, tek galibiyetini Mart 1990'da 3-1'lik skorla aldı. İlk grup maçında Portekiz'e 3-0 yenilen Macaristan'ın, ilk iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldığı son büyük turnuva 1978 Dünya Kupası. Oynadığı son beş resmi maçı gol yemeden kazanan Fransa, Haziran 2016'dan bu yana üst üste altı galibiyet alamıyor. İlk grup maçlarında Fransa'dan daha az şut çeken iki takım Finlandiya ve Türkiye; Horozlar'dan daha düşük gol beklentisinde kalan iki ekip Macaristan ve Rusya.

2021 takvim senesinde resmi maçlarda Fransa'dan daha fazla gole kapama yapan tek takım İtalya. Horozlar'ın üst üste altı gole kapama yaptığı son seri Mart-Eylül 2007 arasında Raymond Domenech yönetiminde geldi. Adam Nagy, Macaristan Milli Takımı formasını 50 kez giyen 45'inci oyuncu olmak için Fransa karşısına çıkıyor. Macaristan'ın Euro 2020 kadrosunda yer alan isimler arasında Nagy'den daha fazla milli olan tek oyuncu Adam Szalai. Fransa forveti Karim Benzema, 1980'den bu yana düzenlenen Avrupa Şampiyonalarında gol atamayan oyuncular arasında Andres Iniesta ve Clarence Seedorf'un ardından en fazla şut çeken isim konumunda.

MACARİSTAN FRANSA EURO 2020 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Macaristan Fransa EURO 2020 maçı ile iki takım karşı karşıya geliyor.. Saat 16:00'da başlayacak mücadele TRT 1 ve TRT 4K kanallarından canlı olarak yayınlanacak.