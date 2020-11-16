Macaristan 1-1 Sırbistan (Maç sonucu)

Bu sonuçla 8 puana yükselen Macaristan, aynı puanda bulunan Rusya'nın ardından averajla ikinci sırada yer aldı. Sırbistan ise 3 puanla son sırada kaldı.

6 puanla üçüncü yer alan Türkiye'nin bir üst tura yükselebilmesi için Macaristan'ı yenmesi ve Rusya'nın puan kaybetmesi gerekiyor.

Grupta altıncı ve son karşılaşmalar, 18 Kasım'da Macaristan ile Türkiye ve Sırbistan ile Rusya arasında oynanacak.