Macar gazetecilerden Türkiye eşleşmesine flaş yorum: EURO 2024'te etkileyiciydi! %51 ile favori...

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki son maçında Karadağ’a 3-1 yenilerek A Ligi’ne doğrudan yükselme avantajını kaybeden A Milli Futbol Takımı, play-off turunda Macaristan ile eşleşti. Macaristan ile daha önce 8 resmi maçta karşı karşıya gelen milliler, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken; attığı 10 gole karşın, kalesinde 9 gol gördü. Milliler, teknik direktör Vincenzo Montella önderliğinde şimdi yeni bir zafere odaklandı. Macar gazeteciler, büyük eşleşme sonrası değerlendirmelerde bulundu. Meslektaşlarımız, ilk maçın sahamızda oynanacak olmasından dolayı taraftar avantajımıza dikkat çekti.

MACAR GAZETECİLERİN EŞLEŞME SONRASI ÖZEL AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

ADAM HOLCZER (SPORT TV): ULUSLAR LİGİ’NDE ALMANYA VE HOLLANDA’YA KARŞI ÇOK İYİ MAÇLAR OYNADIK

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EURO 2024 Macaristan için biraz hayal kırıklığı oldu. Şanssız bir şekilde elendik. Ondan dolayı UEFA Uluslar Ligi’nin grup aşamasında oyun tarzımız biraz daha dikkatli ve uyumluydu. Antrenör ekibi Uluslar Ligi'nde ilerleme görmek istiyordu. Bu yüzden ilk maçımız olan Almanya'ya karşı cesur bir oyun tarzı seçtiler ama işe yaramadı ve 5-0 kaybettik. Bu bizim için bir işaretti. Büyük takımlara karşı ofansif tarzda oynayamıyoruz ve son 5 maçta her oyuncunun çok iyi bildiği eski tarzımızı oynadık. Başarılı bir performansın yolu buydu. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum çünkü kendi evimizde Almanya ve Hollanda'ya karşı çok iyi maçlar oynadık ve Zenica'da Bosna Hersek’i yendik.

“TEKNİK DİREKTÖR MARCO ROSSI, MACARİSTAN İÇİN MÜKEMMEL BİR TERCİH”

Teknik direktör Marco Rossi'nin Macaristan için mükemmel bir tercih olduğunu düşünüyorum. Macar futbolu hakkında çok şey biliyor. Daha önce Budapeşte Honvéd'de baş antrenör olarak çalıştı ve 2017 yılında şampiyonluk kazandı. Maçları nasıl kazanabileceğimiz konusunda net bir fikri var ve bu fikir genellikle işe yarıyor. Hem taraftarlardan hem de medyadan büyük saygı görüyor ve oyuncuları idare edebiliyor. İstikrarlı bir adam ve oyuncular da bu özelliğini takdir ediyor.

“KONTRA ATAK VE DURAN TOPLAR MACARİSTAN’IN ANA SİLAHLARI”

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Uluslar Ligi’nin grup maçlarında Macaristan’ın attığı 4 gol çok fazla değil ama üst düzey takımlara karşı toplam 4 maç oynadık. Bu maçlarda topa sahip olma oranımız çok düşüktü (%32 ortalama). Bosna Hersek’e karşı bu istatistik %50 idi. Dolayısıyla bizimle aynı seviyede olan takımlara karşı oynadığımızda hücumda ilginç şeyler ortaya koyabiliyoruz ama daha güçlü takımlara karşı kontra atak ve duran toplarla oynuyoruz. Bunlar bizim başlıca silahlarımızdır. Çok fazla kaliteli oyuncumuz yok. Çok iyi bir ilk 11'imiz var ama yedek kulübemiz biraz zayıf. En iyi seçeneğimizin yetenekli bir forvet olan Levente Szabó olduğunu düşünüyorum. O, belki Varga'nın yerini alabilir ama Szoboszlai ve Sallai'nin yeri doldurulamaz.

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“TÜRK STADYUMLARINDAKİ ATMOSFERLE DE MÜCADELE ETMEMİZ GEREKECEK”

Modern çağda deplasmandaki taraftar ve stadyum atmosferlerinin çok da önemli bir şey olmadığını düşünüyorum. Çünkü takımların çoğu deplasman baskısı yaşayan çok sayıda oyuncuya sahip. Ayrıca oyuncular, böyle atmosfere sahip maçları her hafta oynuyorlar. Yine de Türk stadyumlarındaki atmosferin harika olduğunu söylemek istiyorum. Bununla da mücadele etmemiz gerekecek ama Budapeşte'deki atmosferin de Türk takımı için pek dostça olmayacağından eminim. Biz de çok tutkulu ve gürültülü olacağız, bundan eminim.

“TÜRKİYE’NİN EURO 2024’TE YAPTIKLARINDAN ÇOK ETKİLENDİM”

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Türkiye'nin EURO 2024'te yaptıklarından çok etkilendim. Özellikle Gürcistan’a karşı oynanan açılış maçında tutkulu ve kaliteli hücum oyunuyla harika bir performans sergilediniz. Türkiye, Uluslar Ligi’nde 5 maçtır yenilmiyordu ama en önemli maçı olan son maçlarını kaybettiler. Bu yüzden onların ne kadar hayal kırıklığına uğradıklarını tahmin edebiliyorum. Türkiye'nin çok yetenekli genç oyuncuları var ve teknik direktör Vincenzo Montella onları mükemmel bir şekilde kullanabiliyor. Montella'nın oradaki ilk yılı başarılıydı ve bu takıma iyi uyum sağladı.

“TÜRKİYE’NİN HÜCUM HATTI İNANILMAZ AMA YÜZDE 51 MACARİSTAN AVANTAJLI”

Türkiye’nin hücum hattı inanılmaz. Hakan Çalhanoglu ile tamamlanan bu hat Avrupa'nın en iyilerinden biri. Benim favorim Kenan Yıldız. Onun cesur oyun tarzını seviyorum ve ben büyük bir Juventus taraftarıyım. Bu yüzden her hafta sonu Kenan’ın Juventus’taki oyununa hayran kalıyorum. Kenan’ın gelişimini de beğeniyorum. Favorim olmasına rağmen en tehlikeli oyuncunun Kerem Aktürkoğlu olduğunu düşünüyorum. Kerem, Benfica'da en iyi versiyonunu gösteriyor ve çok üretken. Arda Güler de önemli bir oyuncu ancak Real Madrid'de aldığı dakikalar oldukça az. Bu yüzden en iyi seçeneğin ocak ayında kısa süreli bir kiralama olacağını düşünüyorum. Yeniden maça gelecek olursak, son yıllarda bu türde birçok maç oynadık ve bu konuda ciddi bir rutinimiz var. Macarların şansının biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum, bizim için %51-49.

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SZILVAGYI BELA (SPORTAL.HU): HOLLANDA’YA KARŞI ALINAN 4-O’LIK SONUÇ KORKUNÇTU

Birçok Macar, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın başarısızlık olduğunu söylüyor ama bence A grubunda alınan üç puan bizim için iyi bir sonuçtu. Sıra Uluslar Ligi’ne geldiğinde ise teknik direktör Marco Rossi, taktiği biraz değiştirdi ama pek işe yaramadı. Ardından iyi oynadığımız bir maçta Hollanda'ya karşı berabere kaldık ve Bosna Hersek’te kolay bir şekilde kazandık. Hollanda'ya karşı alınan 4-0'lık sonuç korkunçtu. Maçın başında teknik direktör Marco Rossi'nin yardımcısı rahatsızlandı (çok şükür o zamandan beri Ádám Szalai iyi) ve biz mücadeleye devam ettik. Savaştık ama kimse sonucu önemsemedi. Bizim için sadece Szalai'nin durumu önemliydi. Son maçımızda ise Almanya'ya karşı risksiz bir maç oynadık ama yine de değerli bir puan aldık.

“DOMINIK SZOBOSZLAI, EN TEHLİKELİ FORVETİMİZ. İNANILMAZ ŞUTLARI VAR”

Macar halkı teknik direktör Marco Rossi'ye çok şey borçlu. Budapeşte Honvéd ile Macaristan şampiyonluğunu kazandı ve ardından milli takımla başarılar elde etmeye devam etti. O bir İtalyan teknik direktör ama bence o da kendini biraz Macar hissediyor ve oyuncuları da seviyor. Kadromuzdaki en tehlikeli forvetimiz kesinlikle Dominik Szoboszlai. Birçok pozisyonda oynayabiliyor ve şutu inanılmaz. Barnabás Varga'nın kafa vuruşları da tehlikeli olabiliyor. Ayrıca kanatlarda Roland Sallai, Milos Kerkez ve Zsolt Nagy gibi teknik oyuncularımız bulunuyor.

“GALLER’İN ULUSLAR LİGİ’NDE GRUBU NASIL KAZANDIĞINI HALA ANLAYAMIYORUM”

Türkiye'ye hiç gitmedim ama futbolu sevdiklerini biliyorum. Birçok oyuncu ve antrenörün söylediğine göre taraftarlar inanılmaz ve eminim ki Macarlara karşı da Türk Milli Takımı’nı desteklemeye devam edeceklerdir. Umuyorum ki her iki takımın taraftarları da maç öncesi ve sonrası huzurlu olur. Türklerin Avrupa Şampiyonası'ndaki oyununu beğendim. Galler'in Uluslar Ligi’nde grubu nasıl kazandığını hala anlamıyorum. Son maçta elenmek her zaman acı vericidir ancak Karadağ gibi bir takımdan da 3 gol yememelisiniz. Ayrıca Galler’e karşı alınan iki beraberlik de yükselmelerine yardımcı olmadı.

“KENAN YILDIZ, BİR SONRAKİ DEL PIERO OLABİLİR. ARDA GÜLER İSE SÜREKLİ BİR TEHDİT”

Türk oyuncuların çoğunu seviyorum. Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, bir sonraki Del Piero olabilir. Arda Güler, ne yazık ki Real Madrid'de fazla oynamıyor ama sürekli bir tehdit. Kerem Aktürkoğlu'nun oyunu da muhteşem ve Benfica'da çok iyi oynuyor. Kerem’i izlemek çok keyifli. Hakan Çalhanoğlu ise orta sahada her zaman tehlikeli. Gerçekten heyecan verici maçlar bekliyorum. İki takımda da çok yetenekli oyuncular var ama bence burada taktiksel disiplin belirleyici bir faktör olacak. Türkiye, kurada en çok kaçınılmak istenen taraftı ancak mevcut formuna bakacak olursak sıkı bir maç olacak.