Macar efsanesinden Fenerbahçe sözleri! 'Cehennemde oynuyormuş gibiydi'

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 5. maçında bu akşam saat 20.45’te Macar ekibi Ferencvaros’u konuk edecek.

Chobani Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos’un yönetecek.

Macar basını, yıllar önce İstanbul'da oynamış olan efsanelerinden Lajos Kü ile röportaj gerçekleştirdi.

1971- 72 sezonunda UEFA Kupası'nda Ferençvaros formasıyla deplasmanda Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kaldıkları maçta golü atan Lajos Kü'nün açıklaması şu şekilde:

'İLETİŞİM KURABİLMEK İÇİN BAĞIRMAK ZORUNDA KALIYORDUK'

"Taraftarlar inanılmaz bir atmosfer yaratmıştı. Sanki cehennemde oynuyormuşuz gibiydi. Stadyumda o kadar büyük bir gürültü vardı ki, birbirimizin sözlerini zar zor duyabiliyorduk, iletişim kurabilmek için bağırmak zorunda kalıyorduk. Wembley Stadyumu'nda 100 bin seyirci önünde oynamıştım, ama orada bile böyle bir gürültü yaşamamıştım."

Haberin Devamı

- Maçtan beklentileriniz neler?

"En azından bir beraberlik bekliyorum. Neden yenilelim ki? Dört maçta on puan aldık, umarım Avrupa'daki iyi serimizi sürdürürüz."