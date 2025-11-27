×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Macar efsanesinden Fenerbahçe sözleri! 'Cehennemde oynuyormuş gibiydi'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Ferencvaros#Lajos Kü
Macar efsanesinden Fenerbahçe sözleri Cehennemde oynuyormuş gibiydi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2025 10:43

Macaristan efsanelerinden Lajos Kü, 1971-72 sezonunda Ferencvaros forması ile Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maç ile ilgili anılarını anlattı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 5. maçında bu akşam saat 20.45’te Macar ekibi Ferencvaros’u konuk edecek.

Chobani Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos’un yönetecek.

Macar basını, yıllar önce İstanbul'da oynamış olan efsanelerinden Lajos Kü ile röportaj gerçekleştirdi. 

1971- 72 sezonunda UEFA Kupası'nda Ferençvaros formasıyla deplasmanda Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kaldıkları maçta golü atan Lajos Kü'nün açıklaması şu şekilde:

'İLETİŞİM KURABİLMEK İÇİN BAĞIRMAK ZORUNDA KALIYORDUK'

"Taraftarlar inanılmaz bir atmosfer yaratmıştı. Sanki cehennemde oynuyormuşuz gibiydi. Stadyumda o kadar büyük bir gürültü vardı ki, birbirimizin sözlerini zar zor duyabiliyorduk, iletişim kurabilmek için bağırmak zorunda kalıyorduk. Wembley Stadyumu'nda 100 bin seyirci önünde oynamıştım, ama orada bile böyle bir gürültü yaşamamıştım."

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınHaydi Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupada rakip FerencvarosHaydi Fenerbahçe ilk 8 aşkına! Avrupa'da rakip FerencvarosHaberi görüntüle

- Maçtan beklentileriniz neler?

"En azından bir beraberlik bekliyorum. Neden yenilelim ki? Dört maçta on puan aldık, umarım Avrupa'daki iyi serimizi sürdürürüz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Ferencvaros#Lajos Kü

BAKMADAN GEÇME!