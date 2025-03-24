Macar basını Türk yenilgisini konuşuyor! 'Türklere yine yenildik'

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A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turunda Macaristan'ı eleyerek Uluslar A Ligi'ne yükseldi.

İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan ay-yıldızlılar, Budapeşte'de oynanan rövanşı da 3-0 kazandı ve 6-1'lik skorla adını A Ligi'ne yazdırdı. Millilerimize galibiyeti getiren golleri 37. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu, 39. dakikada Arda Güler ve 90. dakikada Abdülkerim bardakçı kaydetti.

Aldığı mağlubiyet ile Uluslar Ligi'nde B Ligine düşen Macaristan milli takımına Macar medyasından eleştiriler vardı.

Kaybettiğimizde bizi alkışlamayanlar kazandığımızda da bizimle alkışlamamalı

Macar medyasından Nemzeti sport'un ele aldığı yazı şöyleydi: Macaristan milli futbol takımı Uluslar Ligi'nde A liginde kalmayı başaramadı. İkinci maçta Türklere karşı alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından milli takımımız B ligine düştü.

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Türklere yine kaybettik: iki buçuk yıllık iç sahadaki yenilmezlik ve Uluslar Ligin'de A ligindeki yerimiz sona erdi.

Uluslar Ligi elemelerinin rövanş maçında Macaristan milli takımı kendi evinde Türkiye'ye 3-0 mağlup olarak, deplasmandaki 3-1'lik yenilginin ardından maçı çevirmede başarısız oldu. Takımımız böylelikle B ligine düşerken Türkler en üst lige yükseldi. Takımımız ayrıca evindeki iki buçuk yıllık yenilmezlik serisi de on üç maç sonra sona erdi.

İlk çeyrek saat Macaristan milli takımına aitti, konuk ekip Perşembe günkü maçtan bu yana Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in takımına dönmesiyle kağıt üzerinde güçlenmiş olmasına rağmen tehdit oluşturamadı. Türkler risk almak zorunda değildi.

İlerleyen dakikalarda maçın kaderini iki hızlı Türk golü belirledi: İlk olarak, Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Attila Fiola'nın İsmail Yüksek'i düşürmesinin ardından konuk ekip penaltı kazandı ve Hakan Çalhanoğlu acımasız bir infazcı olduğunu kanıtladı. İki dakika sonra Arda Güler, Dénes Dibusz'un kalesinin sağ alt köşesine bakıp on metreden topu ağlara gönderdiğinde takım henüz şoku atlatamamıştı. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi, takım iki dakika içinde kendisini yere seren iki darbe aldı.

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Macar takımının atak gücü yoktu. Türkler almak için geldikleri şeyi zaten almışlardı. Maç bittiğinde Macar taraftarlar, Eylül 2022'den beri süren iç sahadaki yenilmezlik serisi bozulmuş olsa da, başlama düdüğü çalana kadar takımlarını aynı coşkuyla desteklediler. Türkler ilk kez A ligine yükseldikleri için kutlama yapmak adına gerçek sebepleri vardı.

Dönüş maçı da başarısız oldu, Macaristan milli takımı Türkiye'ye yine yenildi

A Ligine çifte yenilgiyle veda ettik!