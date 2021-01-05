Maça maskeyle çıktılar!

Geçtiğimiz Mart ayından beri dünyayı etkisine alan koronavirüs pandemisi, ilk olarak spor liglerinin durdurulmasına ve ertelenmesine sebep olsa da, artık başka bir şekilde etkisini gösteriyor.

ABD'de NCAA 1. Bölgesel Ligi'nde mücadele eden üniversitelerden Boston Üniversitesi ile Holy Cross Üniversitesi karşı karşıya geldi.

Maskeyle oynadılar

Mücadeleye Boston Üniversitesi oyuncularının maskeyle çıkması özellikle Amerikan medyasında gündem oldu. Boston Üniversitesi oyuncuları maçı maskeleriyle oynadı.

Bu iki ekip, bir kez daha karşı karşıya gelecekler ve o zaman iki takımın da maske takmak zorunda olduğu da belirtildi. (Ajansspor)

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