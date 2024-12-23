Maç sonunda olay kehanet: Galatasaray, Fenerbahçe'nin rekorunu kırar!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabaka, konuk ekibin 5-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen (2), Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz (2) kaydetti. Kayserispor'un tek sayısı ise Bahoken'den geldi.

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, karşılaşma sonrası öne çıkan bir kehanette bulundu.

İşte Kahveci'nin Kontraspor YouTube kanalındaki sözleri:

"PENALTI DEĞİLDİ"

"Kayserispor ile Fenerbahçe maçında da Kostic aynı yerde girdi penaltı verilmişti. Değildi. Bugün Jakobs kesti aynı yerde elle müdahale vardı. Bence nizamiydi ve penaltı değildi. El açma yok, el doğal konumdaydı."

"FENERBAHÇE'NİN REKORUNU KIRAR"

"Galatasaray'ın maç başına bu gol ortalamasıyla devam etme ihtimali yüksek. Bu ortalamayla 105 gol oluyor. Galatasaray'ı ben tanıyorsam 103 gol atar. Son maçta sezonu kapattı denilen Icardi döner 104'ü atar ve Fenerbahçe'nin rekorunu kırar. Galatasaray'ın her maç 2-3 gol yeme lüksü var. 3 yiyor, 4 atıyor."

Haberin Devamı

"HOCAYI DİRİ TUTAN ŞEY..."

"Galatasaray bu anlamda rakip takım taraftarlarını üzecek işler yapıyor. Maçlar tam döndü denilen anlarda, fırsatı değerlendiriyor golleri atıyor. Şu 16 maçlık periyotta Galatasaray namağlup tek takım. Bunun da sebepleri var. Okan Hoca'yı da burada tutan sebepler var. Young Boys'a elenince hocayı gönderelim havası var. Bu işte hocayı diri tutuyor."

"SKORA HİÇ BAKMADAN HEP HÜCUM"

"Galatasaray'ın kaç milyon taraftarı varsa artık, bu zamana kadar ki performansına imza atmayacak var mıdır? Galatasaray, Avrupa'da devam eder de ilk 8 ve üstünü zorlarsa bugün savunmada yaptığı hataları orada göreceğiz. Burada değerlendiremiyor takımlar ama Avrupa'da affetmezler. 5-1 öndesin Berat'ı oyuna alıyor. Hoca halen ofans alıyor. Okan Hoca hiç skora bakmıyor. Hep hücum!"

"O GÜVENLİKLERİN ORADA İŞİ NE?"

Haberin Devamı

"Çocuk sahaya atladı. Barış Alper'le tokalaştı. Telefonu çıkardı, Muslera'yla fotoğraf çekti. O an nasıl kimse o kadar müdahale edemedi. Bir tane güvenlik yok. Lütfen herkes sorumluluğunu bilmeli. Taraftarlar, lütfen sizin yeriniz tribün. Ne kadar rahat ulaşabiliyor. Bu büyük sıkıntı. O güvenliklerin işi ne? Sonraki müdahale de enteresan. Çocuk duruyor zaten, hurra ne oldu yani!"