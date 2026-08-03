Maç sonucu: Shakhtar Donetsk 5-1 Kudrivka

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Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Birinci Futbol Ligi'nde sezona 5-1'lik Kudrivka galibiyetiyle başladı.
Son şampiyon Shakhtar Donetsk, yeni sezonun ilk haftasında Arena Lviv'de Kudrivka ile karşılaştı.
Alisson ve Artur Dumanyuk'un karşılıklı golleriyle ilk yarısı 1-1 berabere tamamlanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, Kaua Elias Nogueira (3) ve Luca Meirelles'in ikinci yarıda kaydettiği gollerle 5-1 kazandı.
Shakhtar Donetsk, bu galibiyetin ardından averajla liderlik koltuğuna oturdu.
🔵🟡Ukrayna Ligi 1. hafta: Shakhtar Donestk 5-1 Kudrivka— Spor Arena (@sporarena) August 3, 2026
⚽️32' Santana
⚽️42' Dumanyuk
⚽️55' 72' 90+2' Kaula Elias
⚽️80' Meirelles pic.twitter.com/CstAxAXzn9 pic.twitter.com/d5UhNnvKQy