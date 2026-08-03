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Maç sonucu: Shakhtar Donetsk 5-1 Kudrivka

Güncelleme Tarihi:

#Arda Turan#Shakhtar Donetsk#Ukrayna Ligi
Maç sonucu: Shakhtar Donetsk 5-1 Kudrivka
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 21:50

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna Ligi'nin son şampiyonu Shakhtar Donetsk, Kudrivka'ya gol oldu yağdı.

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Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Birinci Futbol Ligi'nde sezona 5-1'lik Kudrivka galibiyetiyle başladı.

Son şampiyon Shakhtar Donetsk, yeni sezonun ilk haftasında Arena Lviv'de Kudrivka ile karşılaştı.

Alisson ve Artur Dumanyuk'un karşılıklı golleriyle ilk yarısı 1-1 berabere tamamlanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, Kaua Elias Nogueira (3) ve Luca Meirelles'in ikinci yarıda kaydettiği gollerle 5-1 kazandı.

Shakhtar Donetsk, bu galibiyetin ardından averajla liderlik koltuğuna oturdu.

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#Arda Turan#Shakhtar Donetsk#Ukrayna Ligi

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