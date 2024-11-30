Maç sonucu: Samsunspor 4-0 Bodrum FK (Özet)

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Samsunspor ile Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında kozlarını paylaştı.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Rick van Drongelen, 51. ile 55. dakikalarda Marius ve 90+3. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti.

Bu skorun ardından 2 maçlık kazanamama serisini noktalayan Samsunspor, puanını 29'a yükselterek 3. sırada yer aldı. Üst üste 2. kez kaybeden Bodrum FK ise 11 puanla 17. basamakta bulundu.

Samsunspor, gelecek hafta Eyüpspor deplasmanına çıkacak. Bodrum FK ise Sivasspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Holse'nin pasında ceza sahası dışından sol ayağıyla kaleyi yoklayan Ntcham'ın şutu direğin solundan az farkla auta çıktı.

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6. dakikada Zeki'nin kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Drongelen'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

10. dakikada Gökdeniz'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Seferi'nin şutu direğin üstünden auta çıktı.

40. dakikada Dimata'nın pasında 6 pas üzerinde topla buluşan Holse'nin şutu direğin sağından auta gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

46. dakikada Emre’nin sağdan getirdiği topla kale çizgisi önünde buluşan Dimata’nın şutu direğin üstünden auta çıktı.

48. dakikada Bola’nın ortasında ceza sahası içinde Holse’nin şutu önce savunmaya sonra da üst direğe çarpıp, kornere çıktı.

52. dakikada Holse’nin rakipten kaparak attığı ara pasında topla buluşan Marius Mouandilmadji meşin yuvarlağı üst ağlara gönderdi. 2-0

55. dakikada Emre’nin ara pasında defansın arkasına sarkan Marius Mouandilmadji, topu kaleci Gökhan’ın üstünden aşırtarak filelerle buluşturdu. 3-0

72. dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Dimata’nın şutu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90+3. dakikada Tait'in pasına sert ve düzgün vuran Soner Aydoğdu, kalecinin solundan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-0