Maç sonucu| Kayserispor - Trabzonspor: 0-0

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu.

Ligde üst üste iki maç kazanan Trabzonspor RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda Kayserispor'la golsüz berabere kaldı. Öte yandan Trabzonspor'da Batista Mendy, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından iki takımın da hanesine 1'er puan eklendi. Kayserispor 17 puana yükseldi. Trabzonspor ise puanını 26 yaptı.

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 10 maçta hiç kazanamadı

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Bourabia, savunmanın arkasına koşu yapan Cardoso’ya topu çıkardı. Sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Cardoso’nun şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

13. dakikada Karimi’nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Nazon’un uzak direğe doğru yaptığı kafa vuruşunda kaleci Uğurcan direk dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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23. dakikada Eren’in defansın arkasına doğru atılan topu almaya başaran Sikan topu Vizca’ya çıkardı. Visca’nın şutunda kaleciyi geçen topu Arif çıkardı. Yaşanan karambolde topu önünde bulan Umut’un şutunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

38. dakikada Visca’nın ön direğe açtığı ortada Batagov topu kafayla arka direğe doğru gönderdi. Topa yükselen Banza’nın kafa vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı kurtardı.

39. dakikada Malheiro’nun ortasına arka direkte yüselen Banza kafayı vurdu ancak kaleci Bilal çizgi üzerinde topu kontrol etmeyi başardı.

54. dakikada Kartal Yılmaz’ın savunmanın arkasına attığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Cardoso’nun şutunda kaleci Uğurcan topu çelmeyi başardı. Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Malheiro, Cardoso’dan önce davranarak topu taca gönderdi.

80. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Kartal, önünü boşaltarak şutunu çekti ancak top az farkla yandan auta gitti.

86. dakikada ceza sahasına girmek üzere olan Ramazan’ı faul yaparak durduran Mendy, gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90. dakikada Kartal'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun sert şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi