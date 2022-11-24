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İsviçre 1-0 Kamerun (Dünya Kupası)

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#İsviçre#Kamerun#Dunyakupasi
İsviçre 1-0 Kamerun (Dünya Kupası)
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 15:00

2022 Dünya Kupası G Grubu ilk maçında İsviçre, Kamerun asıllı Breel Embolo'nun attığı golle Kamerun'u 1-0 mağlup etti.

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2022 Dünya Kupası G Grubu ilk maçında İsviçre ile Kamerun karşı karşıya geldi.

Al Janoub Stadyumu'nda oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 1-0'lık skorla İsviçre oldu.

İsviçre'ye galibiyeti getiren golü 48. dakikada Breel Embolo kaydetti. Kamerun ise müsabaka boyunca gol sevinci yaşayamadı.

Alınan bu sonucun ardından İsviçre 3 puanı hanesine yazdırırken, Kamerun puanla tanışamadı. Grupta bir sonraki maçlarda Kamerun, Sırbistan ile karşılaşacak. İsviçre'nin rakibi ise Brezilya olacak.

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GOLÜ ATTI AMA SEVİNMEDİ

İsviçre'ye galibiyeti getiren Breel Embolo, 48. dakikada attığı golün ardından sevinmedi. Kamerun asıllı oyuncu, gol sonrası tebrikleri kabul ederken iki elini havaya kaldırarak santraya doğru hareket etti.

SEFEROVIC OYUNA SONRADAN GİRDİ

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Haris Seferovic, yedek kulübesinde başladığı mücadelenin 72. dakikasında Breel Embolo'nun yerine oyuna dahil oldu.

İsviçre 1-0 Kamerun (Dünya Kupası)

 

 

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#İsviçre#Kamerun#Dunyakupasi

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