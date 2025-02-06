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Maç sonucu| Boluspor - Galatasaray: 1-4 (Ziraat Türkiye Kupası)

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#Boluspor#Galatasaray#Ziraat Türkiye Kupası
Maç sonucu| Boluspor - Galatasaray: 1-4 (Ziraat Türkiye Kupası)
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 17:57

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Boluspor'u mağlup etti. Maçın 12. dakikasında 1-0 geriye düşen Sarı-Kırmızılılar yeni transfer Morata'nın da gol attığı maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaştı.

Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan ve 16:00'da başlayan mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Boluspor 12. dakikada Vusal ile 1-0 öne geçti. Fakat çabuk toparlanan Galatasaray, yeni transferi Alvaro Morata'nın 21. dakikadaki golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı. 43. dakikada genç futbolcu Eyüp Aydın'ın ceza sahası dışından falsolu vuruşu Aslan'ı soyunma odasına 2-1 öne götürdü.

Maç sonucu| Boluspor - Galatasaray: 1-4 (Ziraat Türkiye Kupası)

İkinci yarıda da temposunu düşürmeyen Galatasaray 73. dakikada Yusuf Demir, 75. dakikada Ahmed Kutucu'nun golleriyle arka arkaya 2 gol buldu. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca sahada galip ayrılan taraf İstanbul devi oldu.

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BOLUSPOR - GALATASARAY: 1-4

GOLLER: Vusal 12' (Boluspor), Alvaro Morata 21', Eyüp Aydın 43', Yusuf Demir 73', Ahmed Kutucu 75' (Galatasaray)

Maçtan dakikalar

1'inci Lig takımlarından Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2’nci maçında kendi evinde Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu.

12'nci dakikada Siraçhan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan İskandarli topu ağlara gönderdi.1-0

21'inci dakikada Yusuf'un pasında ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Morata takımının ilk golünü kaydetti. 1-1

33'üncü dakikada Yusuf'un ceza sahası içerisinden çektiği şutu kaleci Kubilay son anda çeldi.

43'üncü dakikada ceza sahası dışından Eyüp'ün çektiği şut ağlara gitti. 1-2.

İlk yarı sonucu 1-2

70'inci dakikada topla ilerleyen Yusuf'un sert şutunu kaleci Kubilay kurtardı.

73'üncü dakikada ceza sahası içerisinde rakip takımdan dönen topu önünde bulan Yusuf takımının 3'üncü golünü attı. 1-3

74'üncü dakikada sol kanattan Ahmed'in çektiği şut ağlara gitti. 1-4

Karşılaşma Galatasaray'ın 4-1'lik galibiyeti ile sona erdi.

Maç sonucu| Boluspor - Galatasaray: 1-4 (Ziraat Türkiye Kupası)

STAT: Atatürk

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HAKEMLER: Yiğit Arslan, Deniz Caner Özaral, Egemen Savran

BOLUSPOR: Kubilay, Ali (Dk.69 Fethi), Kaan, Oulare(Dk.69 Aleksic), Onur, İshak(Dk. 81 Enes), Eren, Liço, Siraçhan(Dk.57 Jefferson), Mukairu(Dk.57 Anıl), İskandarli

GALATASARAY: Günay, Jelert, Metehan, Abdulkerim, Berkan, Yusuf, Torreira(Dk 87 Berat), Efe(Dk.65 Kaan ), Eyüp(Dk.80 Gökdeniz), Ahmed(Dk.87 Kadir), Morata(Dk.80 Mertens)

GOLLER: Dk 12 İskandarli (Boluspor) Dk. 21 Morata, Dk. 43 Eyüp, Dk. 73 Yusuf, Dk. 74 Ahmed (Galatasaray)

SARI KART: Efe, Metehan (Galatasaray) Oulare, Liço, Eren (Boluspor)

 

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#Boluspor#Galatasaray#Ziraat Türkiye Kupası

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