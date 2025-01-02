Maç sonu Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü! Herve Renard'dan büyük tepki: Galibiyet almamıza engel oldu

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Körfez Kupası Yarı Final maçında Umman ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Müsabakaya favori olarak çıkan Suudi ekibi aldıkları yenilgiyle şok olurken, maçın hakemi Halil Umut Meler’e büyük tepki gösterdi.

UMMAN FİNALE YÜKSELDİ

Salı günü oynanan maçta Umman'a galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Arshad Al Alawi ve 85. dakikada Ali el-Busaidi kaydetti. Suudi Arabistan’ın tek golü ise Muhammed Kanu’dan 87’de geldi.

MELER, ARABİSTAN’IN GOLÜNÜ İPTAL ETTİ

Umman’ın Suudi Arabistan'ı geçerek finale yükseldiği maça Halil Umut Meler’in kırmızı kartları ve iptal ettiği gol damgasını vurdu. Meler, 60. dakikada Arabistan’ın attığı golü VAR uyarısıyla izleyerek iptal etti.

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İKİ TAKIMA DA KIRMIZI KART GÖSTERDİ

Meler ayrıca 34. dakikada Umman'dan Said Al Alawi'ye, 90+10. dakikada ise Suudi Arabistan futbolcusu Hawsawi'ye kırmızı kart gösterdi.

RENARD ÇILDIRDI, MELER’İN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Maç sonunda Suudi Arabistan cephesinde teknik direktör Herve Renard, soyunma odasına giden Halil Umut Meler ve ekibinin önünü keserek üzerine yürüdü. Çok sinirli olduğu görülen ünlü teknik adam Meler’e bağırarak iptal edilen gol ve son dakikadaki kırmızı karttan dolayı tepki gösterdi.

‘MELER'İN HATALI KARARI GALİBİYET ALMAMIZA ENGEL OLDU’

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Renard Halil Umut Meler’in performansını beğenmediğini belirterek golün iptal edilmesinin hata olduğunu ve bu kararın galibiyet almalarına engel olduğunu söyledi.

GEÇEN AY HAKEM KOMİTESİNE ŞİKAYET ETTİLER

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Shabab ile Al-Hilal maçını yönetmiş, o maçtaki kararlarıyla da Al Shabab'ın o dönemki teknik direktörü Vitor Pereira'nın tepkisini çekmişti. Hatta Al Shabab yönetimi, Halil Umut Meler'i hakem komitesine şikayet etmişti. Şikayette Meler'in hatalarının komite tarafından doğrulandığına değinildi.

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Başvuru açıklaması şu şekilde;"Halil Umut Meler'in Al Hilal maçındaki yönetimi hakkında hakem komitesine resmi şikayette bulunduk. Suudi Arabistan Hakem komitesi Halil Umut Meler'in hatalı kararlarla sonuca etki ettiğini belirtti"