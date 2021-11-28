Maç sonrası yumruklar havada uçuştu

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Adıyaman merkez Sümerevler Futbol Sahası'nda Adıyaman 1. Amatör Küme Ligi C Grubunda olan Özyediyaman Spor ile Çınar Spor takımları karşı karşıya geldi.

90 dakika sonrasında, maçın bitimiyle birlikte sahada tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Birbirine saldıran futbolculara olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı kavgada polis ekipleri kavgaya karışan futbolcuları ve kulüp yöneticilerini sakinleştirerek bulundukları yerden uzaklaştırdı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.