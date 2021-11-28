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Maç sonrası yumruklar havada uçuştu

#Amatör Küme#Özyediyaman Spor#Çınar Spor
Maç sonrası yumruklar havada uçuştu

Adıyaman 1. Amatör Küme Ligi C Grubunda oynanan maç sonrasında sporcular birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

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Adıyaman merkez Sümerevler Futbol Sahası'nda Adıyaman 1. Amatör Küme Ligi C Grubunda olan Özyediyaman Spor ile Çınar Spor takımları karşı karşıya geldi.

90 dakika sonrasında, maçın bitimiyle birlikte sahada tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Maç sonrası yumruklar havada uçuştu

Birbirine saldıran futbolculara olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı kavgada polis ekipleri kavgaya karışan futbolcuları ve kulüp yöneticilerini sakinleştirerek bulundukları yerden uzaklaştırdı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Maç sonrası yumruklar havada uçuştu

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#Amatör Küme#Özyediyaman Spor#Çınar Spor

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