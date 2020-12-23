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Haber Giriş: 23.12.2020 - 21:29 | Son Güncelleme:

Maç sonrası Giuliano'dan Fenerbahçe sözleri

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Maç sonrası Giuliano'dan Fenerbahçe sözleri
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Başakşehir forması giyen Giuliano, 4-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Giuliano'nun açıklamaları şu şekilde:

Daha önce oynadığım ve sevildiğim bir yerde olmak güzeldi. Burada iyi şeyler yaşadım. Güzel günlerim oldu. Hakemi değerlendirmek istemiyorum, bunu sizler daha iyi yaparsınız. İlk yarı iyi işler yaptık. Fenerbahçe kalemize yaklaşamadı. Uzun toplarla kalemize gelmeye çalışıp gol buldular. İkinci yarıda yaşananları herkes gördü. Bunların yaşanmasından sonra eksik kalınca sahada işler bizim için zor oldu.

Maç sonrası Giulianodan Fenerbahçe sözleri

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