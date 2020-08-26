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GeriFutbol Maç sırasında korkutan görüntü! Bir anda yere yığıldı...
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Futbol
Haber Giriş: 26.08.2020 - 17:03 | Son Güncelleme:

Maç sırasında korkutan görüntü! Bir anda yere yığıldı...

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Maç sırasında korkutan görüntü! Bir anda yere yığıldı...
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Hollandalı futbolcu Daley Blind, takımı Ajax'ın Hertha Berlin ile oynadığı hazırlık maçında korkuttu.

Ajax ile Hertha Berlin arasında oynanan hazırlık maçının 79. dakikasında Ajax'ın 30 yaşındaki defans oyuncusu Daley Blind, bir anda yere yığıldı.

Blind, yürekleri ağızlara getirirken maçın hakemi oyunu durdurdu ve sağlık çalışanları acil olarak sahaya girdi.

Maçın hemen ardından oyuncusunun durumu hakkında konuşan Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, ''Daley Blind'in kalp pili bozulmuş. Hemen oyundan aldık, şu an daha iyi. Gerekli incelemeleri yapacağız.'' dedi.

GEÇEN SENE DE KORKUTMUŞTU

Blind, Ajax'ın 2019 yılında Valencia ile oynadığı maçta da benzer bir olay yaşamış ve Hollandalı futbolcuya ICD denilen kalp pili takılmıştı. Blind'e geçen sene kalp ritminde rahatsızlık teşhisi konulmuştu. Tecrübeli futbolcu, bu sene içinde tekrar sahalara dönmüş ve ''Doktorlarım beni sahada tuttu, yeniden futbol oynayacağım için çok mutluyum.'' demişti.

Maç sırasında korkutan görüntü Bir anda yere yığıldı...

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