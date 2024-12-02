Maç sırasında hastaneye kaldırılmıştı: Edoardo Bove'den iyi haber geldi!

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İtalya Serie A'nın 15. haftasında Fiorentina evinde Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'i ağırladı.

Artemio Franchi Stadyumu'nda yapılan mücadele tüm heyecanıyla devam ederken Fiorentina forması giyen Edoardo Bove, fenalaşmış ve yere yığılmıştı.

22 yaşındaki futbolcu hastaneye kaldırılırken Fiorentina - Inter maçı da yarıda bırakılmıştı. Oyuncunun sağlık durumu hakkında yeni bir haber ortaya atıldı.

BİLİNCİ AÇILDI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, resmi sosyal medya hesabından İtalyan oyuncunun sağlık durumu hakkındaki son bilgilendirmeyi yaptı.

Romano, Bove'nin sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullandı: "Bu sabah Eduardo Bove'den iyi haber geldi. 13 saat entübe kalan Bove, bu sabah itibarıyla entübelikten çıkarıldı. Kendisi uyandı, bilinci yerinde ve sorulara cevap veriyor. Hastane kaynakları da Bove'nin beyninde veya kalbinde bir sorunun olmadığını söyledi. Her geçen gün daha iyi oluyor."

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FIORENTINA - INTER MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Eduarda Bove'den iyi haberin gelmesinin ardından futbolseverlerin aklına Fiorentina - Inter maçının ne zaman devam edeceği sorusu geldi.

Bu konu hakkındaki tartışmalar devam ederken İtalya Futbol Federasyonu'ndan yeni bir açıklama gelmedi.