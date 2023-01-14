Antalyaspor 2-2 Giresunspor (Maçın özeti)

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Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor ile Bitexen Giresunspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Fraport TAV Antalyaspor'un gollerini 4. dakikada Doğukan Sinik ile 59. dakikada Luiz Adriano kaydederken, Bitexen Giresunspor'un sayıları ise 40. dakikada Borja Sainz Eguskiza ve 79. dakikada Rijad Bajic'ten geldi.

GALİBİYET HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI

Alınan bu sonucun ardından galibiyet hasreti 5 maça çıkan Fraport TAV Antalyaspor puanını 18'e yükselterek 14. sıraya yerleşti. Bitexen Giresunspor ise puanını 20 yaptı ve 11. basamağın yeni sahibi oldu.

İKİ OYUNCU GALATASARAY MAÇINDA CEZALI

Öte yandan ev sahibi ekipte Fernando, 61. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Yetenekli oyuncu, Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Maçın uzatma dakikalarında sarı kart gören Kudryashov da Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

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DOĞUKAN SİNİK GOLÜNÜ ATTI VE SAKATLANDI

Yalnızca iki gün önce Fraport TAV Antalyaspor'a imza atan ve bugün ilk maçında Bitexen Giresunspor karşısında 4. dakikada fileleri havalandıran Doğukan Sinik, müsabakanın 57. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

ANTALYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Doğukan Sinik, ceza yayı içinden uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

16. dakikada Larsson'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Doğukan Sinik'in içeriye doldurduğu ve kaleye yönelen topu kaleci tokatladı. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

32. dakikada Güray Vural’ın sol kanattan pasında ceza alanı içinde topla buluşan Larsson’un sert şutu kalenin üzerinden auta çıktı.

40. dakikada kaleci Alperen Uysal’ın hatalı pasında ceza sahası dışında topu kapan Borja Sainz, ceza sahasına girerek kalecinin solundan topu filelerle buluşturdu. 1-1

44. dakikada Kuwas’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kornere çeldi.

Antalyaspor - Giresunspor MAÇINDAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)



47. dakikada Fernando’nun sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Adriano meşin yuvarlığı arka tarafa yönlendirdi. Burada topla buluşan Veysel Sarı’nın diziyle vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta gitti.

58. dakikada Luiz Adriano’nun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nakajima’nın set şutunu kaleci kornere çeldi.

59. dakikada Fernando’nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Veysel Sarı’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

60. dakikada ceza alanı sağ çaprazında Larsson’un pasında topla buluşan Luiz Adriano’nun vuruşu uzak kale direği dibinden ağlara gitti. 2-1

62. dakikada Fernando’nun orta sahada bir pozisyonda Serginho'ya yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Fernando'ya direkt kırmızı kart gösterdi.

79. dakikada sol kanattan Alper Uludağ’ın ortasında arka direkte iyi yükselen Bajic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

90+1. dakikada Nakajima’nın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Soner Aydoğdu’nun gelişine vuruşunda kaleci iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.