Maç öncesi İtalya sokakları karışmıştı, Napoli'nin başkanından çağrı: 'İngiliz yasaları uygulanmalı'

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Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Napoli, Eintracht Frankfurt'u konuk etti.

İlk maçı 2-0 kazanan Serie A ekibi, rövanşta da sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve çeyrek finale adını yazdırdı.

MAÇ ÖNCESİ İTALYA SOKAKLARI KARIŞTI

Napoli'ye gelen Eintracht Frankfurt taraftarları İtalyan polisi ile çatıştı. Çok sayıda kişi restoranlara ve çevredeki mağazalara sığınırken, öfkeli taraftarlar araçları ateşe verdi. Polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği kalabalık yoğun uğraşlar sonucu otobüslere bindirilerek otellerine gönderildi.

'BİR SAVAŞ ORTAMI' PAYLAŞIMI

Napoli Belediye Başkanı Gaetano Manfredi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kabul edilemez bir savaş ortamı. Halkın can güvenliğini sağlamak için harekete geçen polislere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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STATTAN İZLEMELERİ YASAKLANMIŞTI AMA...

Geçtiğimiz 21 Şubat'ta Almanya'da İtalya Serie A lideri Napoli ve Eintracht Frankfurt'un karşı karşıya geldiği maç öncesinde yine gerginlik yaşanmış ve İtalya İçişleri Bakanlığı da kamu güvenliği nedeniyle Alman tarafların İtalya'daki maçı stattan izlemesini yasaklamıştı.

OLAYLAR SONRASI BAŞKAN LAURENTIIS'TEN ÇAĞRI

Napoli sokakların yaşananlar hakkında açıklama yapan Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, fanatik taraftar gruplarına yönelik sıkı tedbirler alması çağrısında bulundu.

Laurentiis konuyla ilgili "Stada aileler, çocuklar geliyor. Spor, spor olarak kalmalı. Bazı Napoli taraftarları da dün Alman taraftarlarla çatışma bahanesiyle başıboş şekilde dolaşıyorlardı. Ancak poliste çatışmaya hazırlardı" dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye de çağrıda bulunan De Laurentiis, "Yıllardır, statlarda İngiliz yasalarının uygulanması için çağrıda bulunuyorum. Meloni'nin, Eski İngiltere Başbaşkanı Margaret Thatcher gibi olmasını umuyorum. Stadyumlar kutsaldır. Bu yaşananlar kabul edilemez" şeklinde konuştu.

UEFA BAŞKANI CEFERIN'E YANIT

Alman taraftarların maça alınmamasını eleştiren UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e de yanıt veren başkan, "O beyefendi kendi kendine konuşuyor" dedi.

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