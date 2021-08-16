Maç öncesi dikkat çeken görüşme! Selçuk İnan ve Berkan Kutlu...
Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı Selçuk İnan, genç yıldız Berkan Kutlu ile saha ortasında bir görüşme gerçekleştirdi.
Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik heyet, genç yıldız Berkan Kutlu'yla özel olarak ilgilendi.
Fatih Terim'in yardımcılarından Selçuk İnan, mücadele öncesi Berkan Kutlu'yla saha içerisinde özel olarak görüştü.
Berkan'a sahada neler yapması gerektiğini anlatan Selçuk İnan, rakiple ilgili de uyarılarda bulundu.
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