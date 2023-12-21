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Maç öncesi çiçek, maç sonunda polis! Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi Zorbay Küçük'ün kararları müsabakaya damga vurdu, koruma eşliğinde sahayı terk etti...

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#Zorbay Küçük#FENERBAHÇE#Kayserispor
Maç öncesi çiçek, maç sonunda polis Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi Zorbay Küçükün kararları müsabakaya damga vurdu, koruma eşliğinde sahayı terk etti...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 10:04

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı ve Galatasaray derbisinden önce hata yapmadı. Karşılaşmanın 90+9. dakikasında ise sarı - lacivertli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Fred kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Maç öncesinde çiçek verilen hakem Zorbay Küçük, kararları sonrası sahadan polis korumasıyla ayrıldı.

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Kayserispor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında kozlarını paylaştı. Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf sarı - lacivertliler oldu. Fenerbahçe, sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı ve puanını 43'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük ise son dakikalarda verdiği kararlarla Kayseri'de güne damgasını vuran isim oldu.

ÖNCE FRED SONRA MERT HAKAN OYUNDAN ATILDI

Maç öncesi çiçek, maç sonunda polis Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi Zorbay Küçükün kararları müsabakaya damga vurdu, koruma eşliğinde sahayı terk etti...

İlk olarak itirazları sonrasında Fred'i direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakan Küçük, daha sonra yine itirazlarından dolayı Mert Hakan Yandaş'a ikinci sarıdan kırmızı kart göstererek deneyimli futbolcuyu oyundan ihraç etti.

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İki önemli isminden Galatasaray derbisinde yararlanamayacak olan Fenerbahçe'de futbolcular ve teknik heyet, Küçük'e büyük tepki gösterdi.

MAÇ SONUNDA POLİS KALKANI

Maç öncesi çiçek, maç sonunda polis Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi Zorbay Küçükün kararları müsabakaya damga vurdu, koruma eşliğinde sahayı terk etti...

Müsabakada son düdüğün gelmesinin ardından ise ortaya çıkan görüntü şaşkınlık yarattı. Karşılaşmanın bitmesiyle beraber hakem Zorbay Küçük'ün etrafını polis korumasının sardığı, futbolcular ve teknik heyetten isimlerin korumayı aşarak konuştuğu görüldü.

Maç öncesi çiçek, maç sonunda polis Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi Zorbay Küçükün kararları müsabakaya damga vurdu, koruma eşliğinde sahayı terk etti...

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MAÇ ÖNCESİ ÇİÇEK VERİLMİŞTİ AMA...

Maçtan önce çiçek verilen Zorbay Küçük'ün mücadelenin sona ermesinin ardından sahadan polis koruması eşliğinde ayrılması ise kamuoyunun gündemine oturdu.

Maç öncesi çiçek, maç sonunda polis Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi Zorbay Küçükün kararları müsabakaya damga vurdu, koruma eşliğinde sahayı terk etti...

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#Zorbay Küçük#FENERBAHÇE#Kayserispor

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