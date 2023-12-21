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Kayserispor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında kozlarını paylaştı. Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf sarı - lacivertliler oldu. Fenerbahçe, sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı ve puanını 43'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük ise son dakikalarda verdiği kararlarla Kayseri'de güne damgasını vuran isim oldu.

ÖNCE FRED SONRA MERT HAKAN OYUNDAN ATILDI





İlk olarak itirazları sonrasında Fred'i direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakan Küçük, daha sonra yine itirazlarından dolayı Mert Hakan Yandaş'a ikinci sarıdan kırmızı kart göstererek deneyimli futbolcuyu oyundan ihraç etti.

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İki önemli isminden Galatasaray derbisinde yararlanamayacak olan Fenerbahçe'de futbolcular ve teknik heyet, Küçük'e büyük tepki gösterdi.

MAÇ SONUNDA POLİS KALKANI





Müsabakada son düdüğün gelmesinin ardından ise ortaya çıkan görüntü şaşkınlık yarattı. Karşılaşmanın bitmesiyle beraber hakem Zorbay Küçük'ün etrafını polis korumasının sardığı, futbolcular ve teknik heyetten isimlerin korumayı aşarak konuştuğu görüldü.

MAÇ ÖNCESİ ÇİÇEK VERİLMİŞTİ AMA...

Maçtan önce çiçek verilen Zorbay Küçük'ün mücadelenin sona ermesinin ardından sahadan polis koruması eşliğinde ayrılması ise kamuoyunun gündemine oturdu.