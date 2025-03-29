Maç esnasında Urs Meier'den pozisyon yorumları: Çok konuşulacak kararlar! 2 kırmızı kart...

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş, Galatasaray'ı Dolmabahçe'de 2-1 mağlup ederken, siyah - beyazlıların pozisyonları yorumlaması için getirdiği İsviçreli hakem Urs Meier, çok konuşulacak ifadeler kullandı.

SOLSKJAER'İN İLK DERBİ HEYECANI

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer de Galatasaray maçıyla ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Siyah-beyazlılarla ligde ilk 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Solskjaer, son 2 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Süper Lig’de ilk büyük maç deneyimini de iç sahada Trabzonspor’a karşı yaşayan 52 yaşındaki çalıştırıcı, 2-1’lik skorla kazanan teknik direktör olmuştu.

3 FUTBOLCU İLK KEZ BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Galatasaray'da 3 futbolcu ilk kez Beşiktaş derbisinde görev aldı. Sarı-kırmızılıların devre arasında kadrosuna kattığı Przemyslaw Frankowski, Eren Elmalı ve Alvaro Morata, mücadeleye 11'de başladı ve ilk kez siyah-beyazlılara karşı oynadı.

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GALATASARAY 25 MAÇ SONRA DEPLASMANDA MAĞLUP

Sarı-kırmızılıların böylece ligdeki deplasmandaki yenilmezlik serisi de bitti. Cimbom dış sahada en son 11 Kasım 2023 tarihinde Hatayspor’a 2-1’lik skorla kaybetmiş, daha sonraki 25 müsabakada 21 kez kazanırken, 4 defa da berabere kalmıştı.

KARİYERİNDEKİ İLK DERBİSİ

Kariyeri boyunca 195 maç yöneten Yasin Kol, Süper Lig'deki 50. maçında ilk kez bir derbi karşılaşmasında düdük çaldı.

GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI

Müsabakanın 33. dakikasında ceza sahası dışı sol tarafında uzun atılan pasta Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski'nin, Ernest Muçi'ye yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Yasin Kol, Frankowski'ye sarı kart gösterdi.

POLONYALI VAR UYARDI

Daha sonra Polonyalı VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Yasin Kol, son adam olduğu gerekçesiyle 36. dakikada Przemyslaw Frankowski'nin sarı kartını iptal edip, direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

12 YIL SONRA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Frankowski kariyerinde 12 yıl sonra ilk kez kırmızı kart görmüş oldu. Polonyalı sağ bek en son 24 Eylül 2012 tarihinde oynanan Wisla Krakow - Lechia Gdansk karşılaşmasında oyun dışı kalmıştı.

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Bu kartın ardından ise sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, müsabakanın hakemi Yasin Kol'a ben yakındım şeklinde itiraz ettiği kameralara yansıdı.

BEŞİKTAŞ SON DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI

Müsabakanın 90+5. dakikasında Semih Kılıçsoy'un Davinson'a yaptığı faul sonrası VAR'a giden Yasin Kol, Semih'e direkt kırmızı kart gösterdi.

"VAR DAVETİ OLMADAN KIRMIZI VERMELİYDİ"

Beşiktaş'ın derbideki pozisyonları yorumlaması için getirdiği İsviçreli hakem Urs Meier: "Hakemin ilk yarıdaki performansı genel olarak iyiydi. Hakem, Frankowski’ye kırmızı kartı VAR daveti olmadan göstermeliydi." dedi.

"BARIŞ ALPER KIRMIZI GÖRMELİYDİ"

Urs Meier, Barış Alper - Masuaku pozisyonu hakkında ise, "Barış Alper, Masuaku’nun ayağına bastı. Barış Alper’e ikinci sarı karttan kırmızı kart verilmeliydi." sözlerini sarf etti.

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