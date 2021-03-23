Maç esnasında tribün çöktü! 100'den fazla yaralı var...

Hindistanın Telangana eyaletinde düzenlenen 47. Küçükler Ulusal Kabaddi Şampiyonasında, müsabakayı izlemek için yüzlerce kişinin oturduğu tribün çöktü. Meydana gelen kazada 100'den fazla kişinin yaralandığı duyuruldu.



Olay, Hindistanın Telangana eyaletindeki Suryapet kentinde meydana geldi. Kentte düzenlenen 47. Küçükler Ulusal Kabaddi Şampiyonasında, müsabakayı izlemek için gelen ziyaretçilerin oturduğu tribün çöktü. Kazada, 100den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Hindistan medyası, can kaybı olmadığını; yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu duyurdu. Tribünün çökme anları ise saniye saniye amatör kameralara yansıdı.

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